Lola Indigo y su nuevo look a lo 'Barbie Life in Plastic'

Lola Índigo no pasa nunca desapercibida, ya sea por sus exitosas canciones, por sus complicados bailes o incluso por sus publicaciones en Instagram, donde la cantante ha demostrado que es capaz de robarse todas las miradas.

En su última publicación, la intérprete de Ya no quiero na demuestra una vez más que todo le sienta bien y es capaz de marcar tendencia con todo lo que se pone. En esta ocasión, Lola Índigo nos ha sorprendido con una melena rubia larga con mechas rosas y un impactante vestido palabra de honor de color rosa chicle también.

Un look con el que la propia artista bromeaba y hacía referencia a la Barbie con la frase "life in plastic", título que incluyó a la publicación. Además, junto a esta imagen, ha compartido la fotografía de un billete rosa donde se puede leer la frase "In Lola we trust" ( en Lola confiamos) y unas letras en grande donde pone "CALLE" palabra esta última que ha hecho creer a todos sus fans que se trata de una pista de su próximo single.

Un 2021 lleno de éxitos para Lola Índigo

La artista tiene muchas razones para estar orgullosa de sí misma. Lola Índigo ya anunció que tiene previsto sacar un disco para este 2021 en el que podremos disfrutar de colaboraciones internacionales aunque también escucharemos el carácter de Mimi Doblas que tanto nos gusta.

Pero no es este el único de los proyectos que la artista lleva entre manos, hace poco también anunció que será la capitana en The Dancer de TVE, un proyecto donde se dará a conocer el alto nivel de danza que hay en España y que le llena de ilusión.