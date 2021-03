El sexo llega a las dos villas de ‘La isla de las tentaciones 3’: “Cero dignidad, cero valores, cero respeto”

Ya lo decía Diego en su última hoguera de La isla de las tentaciones, parece que en la piscina de Villa Montaña hubieran echado algo que les hiciera perder la cabeza. Lo decía cuando, tras reencontrarse con Lola en la hoguera de confrontación y escucharla decir que iba a hacer todo lo posible por demostrarle que le quería, la veía acercarse de nuevo a Carlos.

Y eso que todavía no la había visto besarse y, mucho más fuerte, acostarse con el rubio. Porque sí señores y señoras, las relaciones sexuales han llegado y no por parte de una pareja sino de tres.

Una de las parejas que ha dado rienda suelta a su pasión ha sido la que forman Lola y Carlos. Pocos entienden que tras llorar desconsoladamente pidiéndole a Diego otra oportunidad, Lola decidiera acercarse a Carlos nada más volver a la villa.

Y mucho menos que durante la celebración de su cumpleaños se dejara llegar hasta tal extremo que se dieran el primer beso y acabaran juntos en la cama, dejándose llevar por la pasión. Ya que han empezado, no pueden parar de compartir la química que sienten el uno por el otro.

Marina da el paso con Isaac

No han sido los únicos. En Villa Montaña hay mucha pasión desatada. Lola y Carlos no son los únicos que han hecho edredoning. Otras sábanas que han tenido mucho movimiento han sido las de Marina e Isaac. Algunos creen que el acercamiento que ha tenido El lobo con Lucía ha provocado que Marina se decidiera a dar el paso.

El caso es que comenzaron con unos besos y acabaron disfrutando del sexo sin ningún tipo de pudor. Y claro, faltó tiempo para que esas imágenes llegaron a ojos de Jesús. “Se ha pasado el juego. Dale 'game over' porque ya se lo ha pasado. La isla de las tentaciones se le ha quedado pequeña. Isaac tiene poca vergüenza, cero dignidad, cero valores y cero respeto. Eso por ahora. Sinceramente vine con la idea de que Marina no se iba a acercar a ninguno y menos como está aquí, pero es que no la reconozco”, expresaba en su hoguera.

“Ha tirado cinco años de relación por tres polvos”, decía sobre su chica dando por zanjada definitivamente su relación.

No hay dos sin tres

Y si la villa de las chicas anda con la temperatura elevada, en la de los chicos no se quedan atrás, aunque de momento sin sábanas por medio. Manuel y Fiama han decidido dar un paso más en su relación y se han acostado, pero no en la cama. Han decidido retirarse al cuarto de baño y no permitir que otros vieran su encuentro. Eso sí, se ha escuchado.

Y por mucho que Manuel dijera que esos ruidos podrían ser de muchas cosas, está claro lo que pasó. Un encuentro del que Fiama se sentía totalmente arrepentida al día siguiente en la que se criticaba así misma por no haber tenido empatía con la chica de Manuel. ¡A buenas alturas se acuerda de Lucía!

"No estoy enfadada contigo ni mucho menos”, le decía a Manuel llorando, “pero creo que hemos hecho daño a tu piba que no tenía que ver esa mierda. No era necesario por treinta segundos de mierda".

Lucía tuvo que ver esas imágenes en su hoguera. Le pidió a Sandra Barneda que parara el vídeo porque no quería ver más. "Manuel está en su salsa, él quisiera vivir así toda la vida, sin tener los pies en la tierra, porque él vive en sus 18 años y tiene 29. Cree que va a ser siempre joven, siempre va a ser guapo, siempre va a tener abdominales, y cuando eso se pierda, a ver quién lo quiere aguantar con las actitudes y la personalidad que tiene".

De momento sabemos que ha pedido hoguera de confrontación. Queda por ver si hay alguna pareja más que se suma a estas tres.