C. Tangana, Dani Martín, Nil Moliner, Camilo… ¿Hablará español el Nº1 de este sábado?

El programa de este sábado será muy especial por varios motivos. Tenemos, para empezar, la pugna por el número uno, actualmente en manos de Nil Moliner con Mi religión. Es su segunda semana no consecutiva en lo alto. Se da la curiosa coincidencia de que las cinco primeras posiciones a día de hoy están ocupadas por canciones en español, por lo que no sería una sorpresa que hubiera relevo de música en nuestro idioma en lo más alto.

Así, en el #2 está C. Tangana con Tú me dejaste de querer. El Madrileño, que ya fue número uno, lleva cuatro semanas anclado en el segundo puesto; quién sabe si en la primera lista de marzo recuperará el liderato. En el #3 está Dani Martín, que también saboreó el liderato con Portales, y en el #4, Camilo con Vida de rico. El colombiano aún no ha sido número uno con este single, que forma parte de su nuevo álbum, Mis manos, publicado este viernes. Y cerrando ese quinteto de temas en castellano está A un paso de la luna, de Ana Mena y Rocco Hunt, que ya coronó la lista.

No podemos obviar a los tres artistas internacionales que les siguen, también favoritos de cara a este sábado: Sam Smith (#6), Miley Cyrus (#7) y The Weeknd (#8), este último con In your eyes, uno de los tres títulos que tiene actualmente en el chart.

Otro foco de atención estará puesto en el destino de los dos candidatos de la semana: el veterano DJ Tiësto y el grupo madrileño DVicio, que se postulan para entrar en lista con sus nuevos singles, The business y Valeria. De los apoyos recibidos por parte de la audiencia con el HT #MiVoto40 depende que encuentren un hueco en el ránking.

El Voto Vip esta semana correrá a cargo de David Otero, con quien celebraremos el lanzamiento de su álbum Otero y yo, acerca del cual Tony Aguilar aprovechará la ocasión para preguntarle.

Homenaje a Álex Casademunt

La próxima edición de #Del40al1CocaCola será también muy especial por el recuerdo a Álex Casademunt, tristemente fallecido esta semana, a quien rendiermos homenaje. El catalán, exconcursante de la mítica primera edición de OT, fue número uno en dos ocasiones, ambas en 2002: con Mi música es tu voz (en grupo con sus compañeros de la academia) y Dos hombres y un destino, a dúo con David Bustamante. Tony Aguilar conoció bien a Álex y seguro que tiene mucho que contarnos de cómo era, no solo como artista sino también como persona.

Nuevos candidatos, el recuerdo a números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, noticias, sorpresas… completan el menú más suculento para empezar el fin de semana con buen pie.