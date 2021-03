Chesca es una de esas artistas a las que no deberías perderle la pista. La puertorriqueña ha demostrado tener un talento innato en la música, sobre todo, en traernos ritmos hipnotizantes y letras muy pegadizas.

Y es que aunque nuestra protagonista se haya convertido en la inspiración de otros artistas, ahora es ella la que nos confiesa cuáles son las canciones que forman parte de la banda sonora de su día a día. Aquellas que no puede dejar de escuchar y con las que descubre nuevos sonidos y motivaciones.

Chesca nos recomienda la playlist de sus canciones favoritas, y entre ellas leemos los nombres de Rosalía, C. Tangana, J Balvin, Joel Corry y Bad Bunny. Artistas que también suenan en tu playlist y con los que nunca puedes dejar de darlo todo. Recuerda que puedes escucharla en nuestra app.

La puertorriqueña se adentró en la industria de la música en 2018 con el lanzamiento de su primer sencillo Azúcar. Este sonó en la película What Men Want. Por aquel entonces, Chesca ya presentó su música como una fusión de género latino y reggaetonero con tintes pop. Una fusión con la que muchos se han obsesionado.

Pero eso no es todo, y es que a ella también la hemos podido escuchar en Súbelo (Further Up) con Static & Ben El Tavori y Pitbull. Deja de Hablar, Hijo de Uff y Cara de Buena son otros de sus hits. Hits que, en diversas ocasiones, han llegado como colaboraciones. Arcángel y Sebas son algunos de los artistas que han colaborado con ella. También lo ha hecho De La Ghetto en Como Tú Me Querías.

Ahora la artista se ha convertido en una de las promesas de la escena urbana, inspirando así a otras voces a perseguir sus sueños y a deleitarnos también con su talento. Y tú, ¿compartes gustos musicales con la puertorriqueña?