Natti Natasha, Cazzu, Farina y La Duraca se unen en ‘Las Nenas’, un perreo empoderador: ¡Vídeo y letra!

Donde están las nenas que quieren sateo sateo sateo sateo

y aunque andamos fina hoy quiero un perreo perreo perreo perreo

Nalga pa’aqui, nalga pa’alla y tra tra ta tra

Nalga pa’aqui, nalga pa’alla, tra tra ta tra tra tra

Desorden, desorden no quiero que se me comporten

Desorden, desorden si van a hacer algo, la misión aborden

Farina: Perreo supremo Nivel de tu culo? extremo

Money aquí tenemos y lo que no existe

Lo hacemos

Esta Jefa fina dice presente

Si es pal despeluque de frente

Reunión de culos loquera calculo

detrás de estas nalgas todos estos papichulos

De botellas traje un container

Ya están aquí para todas mis partners

Un perri vestido oliendo a designer

Mis piernas brillando como mi Black Diners.

Cazzu: Hey, esta noche me voy

Pa la calle

A ti no te doy tanto detalle

Pero mis nenas saben la hora, el lugar, no me fallen

Y... no andamos buscando un suggar daddy,

si estamos piloteando un bugatti

y cada vez que yo llego al party, tu sabe’

Lo muevo to the left

Lo muevo to the right

No me gustó tu taste

Papi no eres mi size

Coro : Donde están las nenas que quieren

sateo sateo sateo sateo

y aunque andamos fina hoy

quiero un perreo perreo perreo perreo

Nalga pa’aqui, nalga pa’alla y tra tra ta tra

Nalga pa’aqui, nalga pa’alla, y tra tra ta tra tra tra

Desorden, desorden no quiero que se me comporten

Desorden, desorden si van a hacer algo, la misión aborden

La Duraca: Yo quiero un perreo que me haga perder el cache

Quitarme las tacas dorche la botella de vino Cheval descorche

Después de 3 más quien guía la porche

Son más de las 12 y empieza el perreo afincau

Tú jevo Ta medio picau

Yo que estoy soltera, no respeto hombres casau

Y esta noche él sería el indicau

Que puede pasar que rompamos rompamos

Hasta que salga el sol no nos vamos

Levanten las copas por las envidiosas brindamos

no llegan acá donde estamos

Natti Natasha: Salimos fresh, muy cute

Mira el diseño de mi pedicure que lo combino con el manicure

Tamo’ puesta pal revolu

No me heches la culpa culpa al grey goose uuuu

La boobie rebotan rebotan

Andamo mamota jevota

Somos la banda subiendo la nota

Hazme una 69, no me salga chota (cero chotas)

Súbete al paddle y va’ a choca’ con la versión femenina del father

Creamos la ola juntitas o sola

Todas somos una

Les pregunto ahora!

Coro : Donde estan las nenas que quieren

sateo sateo sateo sateo

y aunque andamos fina hoy quiero un

perreo perreo perreo perreo

Nalga pa’aqui, nalga pa’alla y tra tra ta tra

Nalga pa’aqui, nalga pa’alla, y tra tra ta tra tra tra

Desorden, desorden no quiero que se me comporten

Desorden, desorden si van a hacer algo, la misión aborden