Bruno Mars y Anderson .Paak se estrenan en Silk Sonic con ‘Leave The Door Open’: ¡mira el vídeo!

Se acabó la espera. Ya está aquí lo nuevo de Bruno Mars y Anderson .Paak como Silk Sonic. Se trata de Leave The Door Open, un tema que avanza cómo sonará An Evening With Silk Sonic, su primer álbum como dúo.

Pero si pensabas que iba a tratarse de un tema más, estabas equivocado/a. Ambos artistas nos traen un auténtico viaje en el tiempo. Melodías de soul, R&B y pop que se fusionan con un estilo retro para traernos de vuelta la música de décadas anteriores.

Leave The Door Open es una carta de intenciones románticas a esa persona con la que deseas estar. Es una invitación a una cita cuya intención es acabar conquistándola. Eso sí, en algunos de sus versos se escuchan intenciones explícitas que hace evidente cuál es su otro objetivo. El tema fue compuesto por los propios Silk Sonic junto a Brody Brown, y producido por Bruno y D'Mile.

Sea como sea, Silk Sonic nos presenta un sonido hipnotizador y una letra que lo acompaña. Pero, además, llega con un videoclip acorde a lo que escuchamos. En él, nuestros protagonistas se rodean de una banda como si de una sesión en el estudio se tratase. Eso sí, siguiendo el estilo retro que les caracteriza y con unos looks muy setenteros.

Está claro que lo que nos traerá este dúo próximamente acabará conquistándonos por completo, pues se trata de dos de los mayores referentes de la industria. Cada uno en su estilo, pero unidos por un mismo arte: el de la música.

Y a ti, ¿qué te ha parecido lo nuevo que trae Silk Sonic? ¿Te convence la presentación de su primer álbum?