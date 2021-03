La inesperada reacción de Sophie Turner tras ver ‘WandaVision’

Si ya has terminado WandaVision, tranquilo/a, no estás solo/a en el vacío existencial. Son miles y miles de espectadores los que han compartido en sus redes sociales las reacciones al noveno y último capítulo de esta nueva producción de Marvel. Y, por supuesto, las lágrimas no han faltado. Eso sí, si aún no lo has visto, te aconsejamos que no sigas leyendo estas líneas. ¡Alerta de spoiler!

Los propios integrantes del Universo Cinematográfico Marvel también se han quedado impactados con este nuevo proyecto de la compañía. Una de ellas es Sophie Turner, a quien muchos conocen por su interpretación como Jean Grey (Fénix Oscura) de los X-Men.

Así lo ha demostrado a través de sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo en el que muestra inesperadamente su reacción. "WandaVision es la mejor serie de televisión y cualquiera puede pelearse conmigo sobre eso. Porque me pelearé con vosotros. Y ese ese el té", dice mientras da un sorbo a su taza.

Sophie Turner diciendo que WandaVision es la mejor serie de TV y me aumenta el deseo de verla a ella con Elizabeth Olsen como scarlet witch y jean grey Dark Phoenix en una película, lo necesito#WandaVisionFinale #WandaVision #Wanda pic.twitter.com/9HkNcuWfjC — Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 5, 2021

Por supuesto, sus palabras no han pasado desapercibidas entre los fans de este universo del cine. De hecho, la mayoría de ellos piden un crossover entre Bruja Escarlata y Fénix Oscura, algo que no sería tan descabellado teniendo en cuenta que tienen alguna que otra similitud. Fue cuando ambas supieron aceptar y controlar sus poderes cuando resurgieron y se convirtieron en las empoderadas heroínas.

Sea como sea, es una propuesta en el aire y que no cuenta con confirmación ninguna del equipo de Marvel, por lo que de momento quedará en un idilio. "Sería increíble" y "Algo muy épico" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El final de WandaVision dejó claro que Wanda es una de las personajes de Marvel más poderosas. Desata un poder que solo ella puede controlar, capaz de construir su propia realidad e, incluso, crear a su otra mitad: Visión.