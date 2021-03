Rozalén recibe entre lágrimas el Goya a mejor canción por ‘Que no, que no’

A pesar de que competía contra grandes de la música como Alejandro Sanz y Roque Baños, María Rozalén se ha hecho con el Goya a mejor canción original por su trabajo en La boda de Rosa, para la que creó la canción Que no, que no. Una historia sobre la aceptación del yo y el valor de querer y aceptar a los demás por cómo son en la que Rozalén ha puesto todo su talento junto a La Sonora Santanera.

"Alejandro... millones de gracias por lo que has dicho de mí. Que un maestro me diga esas cosas es súper emocionante" dijo Rozalén entre lágrimas mientras recibía el premio Goya en la 35 edición del certamen más importante del cine español. "Enhorabuena a todos los nominados. A ver si me acuerdo, que estoy temblando".

"Icíar [Bollaín], gracias por este regalo, por dejarme contar esta historia, por dejarme contar la mía propia. Esto es un premio compartido con méxico, con La Sonora Santanera", exclamó la cantante albaceteña, visiblemente emocionada tras recibir su primer Goya.

Rozalén recibe emocionada el Goya a Mejor Canción por ‘Que no, que no’: “Millones de gracias a los que nos escucháis y me queréis tal y como soy” #Goya2021pic.twitter.com/hWWq4lzViI — El HuffPost (@ElHuffPost) March 6, 2021

"Todo esto es emocionante. Gracias a todo mi equipo, a toda mi banda: estos acordes nacieron junto a ellos. Millones de gracias a los que nos escucháis y me queréis tal y como soy. Y si me lo permitís... las casas están llenas de rosas, de gentes cuidadoras. Y ahora que se acercan estas fechas [en clara alusión al 8M], aunque ahora no nos dejen... desde nuestra ventanita podemos decir muchas cosas". Finalmente, agradeció el Goya a su madre, su Rosa más cercana.

No es el primer premio

El Goya no es el primer premio que recibe Rozalén por su trabajo en La boda de Rosa, una de las películas favoritas de la noche, que parte con 8 nominaciones, ya que la canción se llevó el galardón Cygnus de Cine Solidario y Valores por su compromiso con la mujer.

"A veces pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar", nos contaba Rozalén en enero. "Creo que hay una especie de destino detrás de todo. A mí me flipa Icíar Bollaín y hace un año me pasó la película y me encantó la trama de aquella mujer que se casa conmigo misma. En muchas cosas veía reflejada a mi madre, a esa generación de mujeres entregadas a todo el mundo, sin cuidarse, pero también había una parte muy mía".

Sobre su nominación a los Goya, nos dijo que se encontraba enormemente emocionada cuando conoció la nominación. "Te juro que me hace más ilusión que otras muchas cosas que tienen que ver con la música. Soy súper fan del cine español, me encanta la gala de los Goya y no me lo podía creer. Me tiré llorando horas [al saber la nominación]".