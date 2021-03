Rauw Alejandro nos lleva a Puerto Rico en ‘Perreo Pesau’: ¡mira el videoclip y la letra!

To’ eso se ve bien, bebecita

Ra’ Rauw

Yo tengo lo que tu necesitas

¿Qué hay que hacer?

Pa’ tener encima de mi

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso, Perriando…

To’ el mundo mirando se queda

Mami, métele con candela

Gasolina y acelera

¿Que tu espera pa’ mover?

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso, Perriando…

Ella es mala,

Pero está buena

Siempre puesta pa’l problema

To’ el combo se desespera

Cuando te da con mover

Mami chula,

Déjame agarrarte por la cintura

De la forma en que me hablas

Al oído me enchulas

Me encantaría ponerte en to’as las figuras

Fina, pero palga

Que le den perreo

Hasta que el sol salga

Me deja que la bese

Agarrándole las nalgas

No le importa la movie

Tiene su cuenta salda

Con un blunt por Miami

Esta noche es de las que no se acaban

échale solo hielo al vaso del Henny

Hasta que nada recuerde mañana

Las latinas en Miami

Esta noche no se prestan pa’ nada

To’ el mundo activa’o en los stories

Con esa tanguita tu no escondes nada

Pa’ que te vean moviendo

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso, Perriando…

To’ el mundo mirando se queda

Mami, métele con candela

Gasolina y acelera

¿Qué tu espera pa’ mover?

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso, Perriando…

Ella es mala,

Pero esta buena

Siempre puesta pa’l problema

To’ el combo se desespera

Cuando te da con mover

Dice,

Ay, ma-mi

¿Porqué tu me miras así?

To’as mis bellaqueras tienen que ver de ti

Con tu permiso te quiero desvestir

Trajo la falda,

Pero dejo el panty

En la cama vamos hacer un escanti

Se va to’as

Ella se toma las anti

Que bandida

En el aventador

Para dar un vueltón, wo

Tu eres la sensación, wow

Tira la dirección

Si tienes ganas de acción

Te doy satisfacción

No quiero distracción

Solo bellaqueo

Y el nebuleo pa’ fuera

Llega el weekend

Y lo que quieres es romperla

Hooka y alcohol

Pa’ matar todas las penas

Le gusta juntarse

A perrear con sus nenas

Ma’ no le bajes

De negro su traje

¿Por que mató la liga?

Por lo dura que esta

To’ las que hablan de ti

Sabes que están en na

Dale prende y pasa

Tengo un party en casa

Sabes que soy el mejor

Cuando es que te vas a dejar ver

Voy hacerte de to’

Del aeropuerto directo pa’l hotel

¿Cual es tu fantasía?

La mía es tenerte arriba

En el yate to’ el día

Ella esta lucía

Pa’ que la vea moviendo

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso, Perriando…

To’ el mundo mirando se queda

Mami, métele con candela

Gasolina y acelera

¿Que tu espera pa’ mover?

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso

To’ Eso, Perriando…

Ella es mala,

Pero está buena

Siempre puesta pa’l problema

To’ el combo se desespera

Cuando te da con mover

Yeah

Mira mami, es Rauw

Ra’ Rauw Alejandro

Con el Naisgai

Afrodisiaco

