Unos vergonzosos comentarios machistas se cuelan en la alfombra roja de los premios Goya 2021

Vergonzosos. Indignantes. Rancios. Obscenos. Los comentarios machistas de varios sujetos que estaban cerca de las cámaras de RTVE mientas retransmitían por Facebook la alfombra roja de los premios Goya se han hecho virales. Lo peor de todo es que todas estas barbaridades se emitieron en directo sin que la televisión pública pudiese hacer nada por eliminarlos.

"Esta se llama Marta Nieto. Es mi prima", dice un personaje no identificado. "Pues preséntamela, macho", responde otro. "Es la más buena de todas. Porque las demás... eran todo esqueletillos. Había una cantante, la Nancy Peluso [Nathy Peluso], y una que parecía un putón berbenero llena de tatuajes. No sé de dónde la han sacado a esta, macho. Esta cobra seguro. Pero puta, puta seguro. Qué pintas, macho".

En otro clip estos dos personajes indignantes hablan también de María Casado, la presentadora del encuentro junto a Antonio Banderas. "He visto a María Casado. Imagino que se habrá pillado excedencia". "Es que luego son maliciosas", responde el otro.

Al contrario de lo que se pensaba en inicio, no se trataba de periodistas relacionados de RTVE, sino personas que estaban cerca de los cámaras, a los que se les ha colado el sonido. De momento no se sabe muy bien quiénes eran, si se trataba de varios fans que se habían acercado o de algún técnico o especialista encargado de cubrir el evento.

"No tengo palabras", escribe una persona. "Dios mío, qué asco", responde otra mujer. "Me parece un patético, malintencionado y repugnante sabotaje contra RTVE y los premios Goya", añade un tercero. "No tengo palabras, qué vergüenza ajena", matiza otro. Algunos, sin embargo, defendieron la conversación y le rieron la gracia a estos dos personajes.