Daniela Santiago y Marta Nieto reaccionan a los comentarios machistas de los premios Goya

Durante la celebración de la afombra roja de la 35 edición de los premios Goya se colaron, en pleno directo de RTVE, unos lamentables comentarios machistas en los que dos sujetos no identificados comparaban a algunas de las invitadas con prostitutas y se cosificaba el cuerpo de otras, en unas intervenciones rancias y verdes que han sido duramente criticadas tanto por los seguidores de la gala como por varios artistas.

"Esta se llama Marta Nieto. Es mi prima", decía uno de estos personajes. "Pues preséntamela, macho", erpsondía otro. "Es la más buena de todas. Porque las demás... eran todo esqueletillos. Había una cantante, la Nancy Peluso [Nathy Peluso], y una que parecía un putón berbenero llena de tatuajes. No sé de dónde la han sacado a esta, macho. Esta cobra seguro. Pero puta, puta seguro. Qué pintas, macho".

Entre las estrellas que han salido a condenar estas valoraciones están Marta Nieto y Daniela Santiago, las dos mujeres a las que iban dirigidas estas impertinencias machistoides. La primera fue clara y directa a través de su cuenta de Instagram: "Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar. Porque no son simples comentarios. Son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer".

Marta Nieto con respecto a los comentarios del video. pic.twitter.com/3CVxSw5h55 — Teresa (@terre_leiva) March 7, 2021

Marta Nieto remata: "Nuestros cuerpos no son para vosotros. NO SON PARA vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son PARA NOSOTRAS. CÓMO QUERAMOS VESTIR, CÓMO LOS DISFRUTEMOS, CÓMO LOS LUZCAMOS O NO es asunto nuestro. Para nuestro placer".

Por su parte, Daniela Santiago, a quien iban dirigidos los comentarios más duros que se pudieron escuchar en esa triste grabación, ha explicado a Europa Press que no es "una prostituta" por llevar el "cuerpo marcado de recuerdos y vivencias" y que le parece "muy triste que a día de hoy siga habiendo hombres que juzguen a las mujeres por su apariencia física".

"Solo diré que lamentablemente es tan necesario el 8M. Para demostrar y pelear por nuestra dignidad. Da igual a lo que te dediques. Yo estaba entregando un Goya y por ir tatuada soy una puta y de las que cobran caro. ¡Que vergüenza! ¡Que los hombres a los que defendemos y entregamos nuestro amor hablen así de nosotras! Sé que no todos son iguales, y a Dios gracias. Pero hay mucho que cambiar; hay mucho por lo que seguir peleando. Soy una más. Una que hoy siente en su piel y su corazón una decepción muy grande.

Leticia Dolera también se ha sumado a al condena: "Y una vez más, con el puta en la boca", ha tuiteado la actriz. Por su parte, la propia RTVE ha emitido un comunicado en el que ha expresado su malestar: "Radiotelevisión Española lamenta y condena profundamente los comentarios de índole machista que se oyeron por el perfil de Facebook de RTVE durante la retransmisión de la alfombra roja de la Gala de los Premios Goya".