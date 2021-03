‘Framing Britney Spears’: los 5 descubrimientos del documental que te cambian la imagen de la cantante

El documental Framing Britney Spears producido por The New York Times y que, desde el 22 de febrero, se puede ver en España gracias a Movistar+, arroja luz al movimiento #FreeBritney del que se habla desde hace unos años.

Es sabido que la cantante está tutelada por su padre desde hace más de una década y que muchos de sus fans luchan porque la justicia le permita tomar de nuevo el control de su vida tanto personal como profesional. Eso es lo que la gran mayoría conoce sobre el caso.

Sin embargo, la polémica producción recién estrenada desvela más detalles que sirven al espectador para conocer de forma más profunda todo lo ocurrido, crearse una opinión más formada y hasta salir a la calle para unirse al movimiento.

Y es que, tras conocer algunos de los aspectos que citamos a continuación, muchos se llevarán las manos a la cabeza por estar en un mundo que permite una situación como la que está viviendo la Princesa del Pop.

Sus inicios y su extraordinario talento

El documental muestra cómo Britney Spears trabajó desde pequeña demostrando su talento indiscutible en la música. Lo hizo bajo la atenta mirada de sus padres que hicieron de ella algo a lo que también aspiraban ellos. Por lo que acabó convirtiéndose en el motor económico de su familia.

Una joven que desde la adolescencia se ocupó de todas sus giras, de su imagen, de sus letras, coreografías... controlaba hasta el más mínimo detalle de su propia carrera.

La rebeldía hacia el sueño americano que fue castigada

Pero cuando se independizó, tras su separación, salió por primera vez una Britney que no respondía a la joven atractiva que cumple el sueño americano. Se rebeló contra todo eso, quizás porque por primera vez estaba escogiendo ella su camino. Y su padre se opuso y la justicia le dio la razón, dándole la tutela de una joven totalmente capacitada para trabajar.

Una tutela inédita con un entorno que se embolsa su dinero

Las situaciones menos conocidas y que asombran al espectador son las relacionadas con la tutela. Esta es una decisión que toma un juez "en teoría para cuidar de una persona incapaz". Algo que Britney sí es en la actualidad.

Sin embargo, el documental muestra que tanto su padre, como sus abogados, los abogados de Britney y todo el entorno está beneficiándose económicamente de esta situación: "Una tutela no es para hacer negocio y cobrar cantidades exorbitantes de dinero a través de alguien que puede trabajar" señalan las creadoras del podcast sobre la cantante.

La mala relación con el padre

Pero si ver cómo todos están embolsándose dinero con la tutela de Britney (por lo que a nadie le interesa acabar con ella) es ya desesperante, lo es más descubrir que la relación de la cantante con el padre era casi inexistente, hasta que el progenitor encontró el momento de dirigir el imperio.

El podcast de Britney y la importancia de los fans

El documental, además, deja patente lo importante que es el mundo fan para los artistas. Sin sus seguidores, no existiría el podcast que está en lucha permanente por liberar a Britney. Así como el documental que ha logrado construirse en mucha parte con la ayuda de ellos.

Con estas claves, el documental de The New York Times está abriendo los ojos a gran parte de la sociedad que había normalizado una situación inédita que vive la cantante y que, según dicen en la cinta, "si fuera un hombre no ocurriría". Por lo que en este 8 de marzo, reivindicar Framing Britney Spears tendría todo el sentido.