Un personaje de los Looney Tunes es acusado de “fomentar la cultura de la violación”

El revisionismo cultural sigue su marcha, y ahora le ha tocado sufrir sus consecuencias a la mofeta Pepe Le Pew, uno de los personajes más icónicos de los Looney Tunes, quien está en el punto de mira mediático después de que un periodista del diario The New York Times, Charles M. Blow, dijese de él que "fomenta la cultura de la violación". En dicho artículo el autor criticó también que Speedy González perpetuase estereotipos sobre la población latina, que Tarzán fuese racista por hacer un retrato del blanco perfecto en oposición a los negros "salvajes" y "primitivos", y que género western es, según él, un tipo de cine que fomenta la estigmatización de los indios.

En el caso de Pepe Le Pew, recordemos, era una mofeta muy pesada e insistente que no paraba de acosar, sin su consentimiento, a animales del sexo opuesto. Su narcisismo y petulancia –además de su asqueroso olor mofetil– hacían que todos los animales a los que se acercara salieran despavoridos, dándole calabazas. Sin embargo, su actitud no es "tolerable" para los estándares de lo políticamente correcto, y ahora la mofeta más famosa del cine de animación se ha metido en un buen lío.

No sabemos cómo podría llegar a afectar este artículo a los Looney Tunes, si habrá algún tipo de censura o cartel informativo como los de Disney+ con Dumbo o Los Aristogatos, pero la primera reacción, coincidencia o no, ha sido la de eliminar una escena con Pepe Le Pew en la secuela de Space Jam que prepara Warner Bros.

Según adelante Deadline, no se sabe muy bien si esta decisión de quitar a Pepe de Space Jam: Nuevas leyendas ha tenido que algo ver con el artículo de Charles M. Blow en el que acusaba a la mofeta de sexismo o simplemente se trata de una curiosa coincidencia motivada por razones creativas del nuevo director de la película, Malcolm D. Lee, quien sustituyó a Terence Nance, creador original de Space Jam, después de que este abandonara el proyecto en 2019.

En cualquier caso, la escena en cuestión iba a mostrar a Pepe Le Pew imitando a Humphrey Bogart en Casablanca y tratando de seducir a una mujer llamada Santo. Él empieza besándole el brazo, ella se aparta y le pega una bofetada, le vuelca una bebida encima y empieza a pegarle con fuerza, mandándole a freír espárragos antes de que, ojo, LeBron James aparezca para separarlos. Después, en una conversación con Bugs Bunny y LeBron, Pepe confiesa que la gata Penélope le ha puesto una orden de alejamiento por ser un baboso.

Esta escena ha sido eliminada, algo que no ha gustado nada a Greice Santo, la actriz que da vida al personaje llamado Santo. La artista, que fue víctima de acoso sexual, no está de acuerdo con quitar esta escena porque precisamente Pepe Le Pew se lleva su merecido. "Si alguien puede pegarle una bofetada a un acosador como él, Greice habría deseado poder ser ella", dijo un representante de la actriz. "Ahora la escena ha sido eliminada y ella no tiene el poder de influir en el mundo a través de nuevas generaciones que vean Space Jam 2".

¿Tuvo algo que ver el artículo del New York Times en la eliminación de esta escena? ¿Fue una coincidencia? ¿Se hizo para evitar cualquier tipo de polémica relacionada con el género? Aún no queda del todo claro. Por el momento, nadie ha explicado qué motivación hay detrás. Lo que sí sabemos es que nuevos personajes del cine de animación vuelven a estar en el punto de mira mediático por sus comportamientos erráticos.