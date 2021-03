Nogen vuelve a 'desnudarse'

Nogen, (desnudo, en danés), se formó en 2016 y un año después empezó su andadura como quinteto grabando su primera maqueta y su primer EP.

¿No te resulta curioso que los títulos de sus discos también sean en danés? Empecemos por el principio. Seguramente llamar a un grupo 'Desnudo', podría resultar llamativo pero no tanto como Nogen. Créenos, el sonido de sus cinco letras te atrapa desde la primera vez que lo oyes. Y todo se lo debemos a la época de Erasmus que Markel Idigoras pasó en Dinamarca. A su vuelta a Donostia sintió la necesidad de desnudarse, musicalmente hablando, para empezar una etapa con mucha personalidad.

Y así llegó su primer disco de larga duración,'Liv til doden', (vivir hasta morir, en danés), con el que fueron fieles a sus raíces provenientes del folk, mezclando el característico sonido del ukelele y la guitarra junto con el bajo y los ritmos de batería, dando forma a una sólida base en cada canción. El resultado fue espectacular, con un sonido muy cuidado que empezaba a traspasar fronteras.

Ahora llega el momento de dar la bienvenida a 'Under Alt', (bajo la piel, en danés), donde el quinteto donostiarra se plantea, desde la idea de que todos nacemos desnudos, "qué hay debajo de los ideales y los sueños" con un disco que no se conforma con la idea de continuidad sino con la de evolucionar hacia nuevos caminos.

Salir fuera nos ha servido para darnos cuenta de que muchas veces aquí, tenemos más prejuicios que en Japón o en Cuba

Cara A: Markel Idigoras, además del responsable del sonido de ukelele de Nogen, es el responsable de ese concepto danés intrínseco en el ADN del grupo. Tu época de estudiante en Dinamarca ha marcado al grupo desde sus inicios, ¿verdad?

Markel: Yo no sé danés, la verdad que es un idioma muy complicado. El año que estuve en Dinamarca me dio solo para unas palabras, y resulta que la pronunciación es dificilísima. Nunca antes había tenido contacto con hacer canciones ni con tener esas ganas de sacar algún proyecto, de expresarme... Fue ahí donde empezó todo. Lo usamos un poco como late motiv del grupo, hacer un guiño a las raíces, al origen.

Cara A: Os conocimos con Liv Till Doden y ahora es el momento de Under Alt (Bajo la piel). Un segundo trabajo que habla de cómo vamos creando capas que van tapando nuestra verdadera esencia, nuestros sentimientos...

M: Sí, habla un poco sobre lo que está debajo de todas esas capas, sobre esos sentimientos crudos, esas situaciones que muchas veces no podemos expresar y que hemos utilizado en este caso la música para comunicarlas.

Cara A: Lo que está claro es que la música en vuestro caso es un vehículo maravilloso para sacar a flote todo eso que ocultamos, la mejor forma de sentir y hacer sentir....

M: A nosotros nos encanta ir a los conciertos, expresarnos, hacer lo que nos sale de dentro... Y conseguir que la música sea un nexo con una persona que no has conocido antes, que se acerque a ti y te explique que tus canciones le han servido para conectar con gente con la que no conectaba hace mucho tiempo, para revivir situaciones o para superar cosas... Para nosotros con eso ya vale, con eso ya se paga.

MADRID gracias una vez más por venir, estar y cantar, por vuestra energía y cariño, por vivir esto con la misma emoción que nosotrxs 🔥 Hemos vuelto felices y contentxs a casa, ESKERRIK ASKO❤️ pic.twitter.com/3TW1BYZhL4 — Nøgen (@nogenband) February 28, 2021

Cara A: Y vosotros habéis conseguido conectar con gente de todo el mundo, demostrando que la música no entiende de lenguas ni de fronteras. Con Liv till Doden os expandisteis internacionalmente por Cuba, Japón, Corea... un viaje inimaginable pero apasionante.

M: Nosotros cuando escuchamos música muchas veces también tenemos prejuicios de "esto no lo voy a entender, la letra no sé qué..." Y la verdad que la letra es importante pero es un componente más, no es imprescindible para entender el mensaje que nos ofrece el artista. Salir fuera nos ha servido para darnos cuenta de que muchas veces aquí tenemos más prejuicios que en Japón o en Cuba. Aquí viene un grupo coreano e igual no iríamos con esa actitud a ver los conciertos. La música comunica, hay muchos grupos que son instrumentales y transmiten un montón. La letra es un vehículo pero no es el único.

Cara A: Este disco enlaza con el anterior, pero decís que es "continuidad y ruptura". Aunque pueda parecer contradictorio, ¿en qué continúa y en qué rompe?

M: Los discos los hacemos de la misma forma, primero es un trabajo de cada uno en casa y luego una puesta en común. En cuanto a estilismo continúa en las melodías, en el peso de las voces, en el estilo folkie que predomina en muchas de las canciones... Pero creo que rompe un poco porque intentamos no ponernos etiquetas en cuanto a la composición, hacemos lo que nos sale y listo. Entonces en este disco igual hay temas más rockeros, o la guitarra tiene más presencia, más dinámicos... Rompe en parte por eso, porque escuchamos música diferente que antes no escuchábamos pero también seguimos escuchando la misma que escuchábamos antes, es una evolución.

Cara A: Desde vuestros inicios os habéis caracterizado por la sencillez en los procesos de creación y grabación, donde incluso contabais con pocos medios para realizarlas. ¿Ha habido algún cambio o algún tipo de evolución?

M: Eso es una de las cosas que se mantienen. Nosotros creemos que muchas veces el arreglo más complicado no es igual el que más le va a aportar... Al final si tienes tres elementos y los tres los organizas muy bien... es mejor tener tres elementos bien que ocho mal. Intentamos mantener el sonido bastante limpio y que los arreglos sean fáciles, limpios y que hagan caminar a la canción. Además, nos gusta jugar con las voces, un poco quitar el cliché de cantante principal y coros. Cada canción en cada parte te puede pedir un trozo de una cosa u otra.

Cara A: Un segundo disco, teniendo en cuenta la buena acogida del anterior, siempre es un reto. ¿Cómo lo habéis vivido en vuestro caso? ¿Dónde se ha colocado el listón?

M: La verdad que intentamos no pensar en la calidad. Eso sí, tenemos un listón de calidad natural nuestro. Cuando haces una composición, independientemente de quién lo escuche, te quieres superar o hacer algo que cualitativamente esté a la altura, entonces ese listón sí que lo tenemos en cuenta. Pero la acogida que tuvimos con el primer disco fue una pasada y eso intentamos no tenerlo en cuenta, porque no sabemos cómo va a escuchar el público nuestra música, entonces no intentamos auto exigirnos cosas que no podemos controlar. Nosotros hacemos canciones mayoritariamente para nosotros y para el que las escuche, pero lo segundo es un premio. Si tu canción la escucha una persona o la escuchan diez, o le gusta a una o a diez... todo es sumar. No hacemos las canciones para que las escuche mucha gente o poca gente, nosotros las hacemos y luego ahí están para que la gente las escuche o haga lo que quiera.

Cara A: Por último, cabe destacar que además del responsable del ukelele y del danés, también te podemos atribuir la idea de la portada, de la parte visual, ¿verdad?

M: Normalmente las portadas de Nogen, por una parte por obligación y por otra parte por imposición mía, las hago yo. Yo en mi trabajo soy diseñador, entonces ya está, adjudicado (risas). En esta portada queríamos dibujar una especie de piel humana pero que nos evocara un paisaje o diferentes cosas, que a primera vista no vieras solamente una clavícula o un hombro humano, que identificaras algo más. En la piel se muestra muy bien el paso del tiempo y las vivencias propias, pero es también una imagen que nos puede evocar a diferentes temas que hablamos en el disco.