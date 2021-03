Isma Romero rinde homenaje en ‘La leyenda' a todas las salas de conciertos

La industria de la música no vive su mejor momento. La crisis del coronavirus ha tambaleado los planes de cientos de artistas que vivían de la música en directo, pero también de las salas de conciertos que se llenaban de personas con las actuaciones.

El cantante Isma Romero ha querido rendir homenaje a todas aquellas salas de conciertos que tanto están sufriendo. Lo ha hecho en su último videoclip La leyenda, donde el joven valenciano aparece en las salas madrileñas más míticas: Sol, Siroco, Libertad 8 y Galileo.

En las imágenes vemos al cantante en algunos de los escenarios de estos lugares. Además, podemos ver algo único y desgarrador: esas salas totalmente vacías.

“Es una reivindicación y un homenaje a la música y las salas de conciertos de este país. Que "LA LEYENDA" continúe y NO pare de sonar”, escribió Isma en Instagram junto a algunas imágenes del vídeo.

Para la ocasión Isma ha apostado por el sonido pop rock de su guitarra y una bonita letra que podría hablar tanto de una ex pareja como de aquellos tiempos pre-Covid en los que los artistas salían al escenario sin ningún tipo de impedimento: “Todo me recuerda a ti y no tiene explicación me crece la nariz sí, te digo que lo nuestro acabara aquí”.

El nuevo EP de Isma: La leyenda

La canción La leyenda pertenece al nuevo EP homónimo de Isma Romero. El joven ha lanzado este mismo mes de febrero seis nuevas canciones que harán las delicias de sus seguidores y seguidoras.

Con un sonido rockero y unas letras llenas de metáforas, Isma demuestra ser uno de los compositores españoles para tener en cuenta. De hecho, este nuevo trabajo tiene dos colaboraciones: Carlota junto a Coti y Todo lo importante junto a Marta Soto.