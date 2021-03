PlayStation VR anuncia seis nuevos juegos

El catálogo de PlayStation VR, el dispositivo de realidad virtual asociado a PlayStation 4 y retrocompatible con PlayStation 5, crecerá en las próximas semanas hasta superar la cifra de 500 videojuegos y experiencias después de anunciar 6 nuevos títulos.

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha confirmado la llegada de Doom 3: VR Edition, Song in the Smoke, After the Fall, Fracked, I Expect You To Die 2 y Zenith que estarán disponibles a lo largo de los próximos meses.

Estos anuncios tuvieron lugar en la segunda edición de PS VR Spotlight, el evento digital de PlayStation VR donde se anuncian las últimas novedades del dispositivo. Así son los juegos anunciados:

Doom 3 VR Edition

Doom 3, el clásico juego de disparos en primera persona, regresa con Doom 3: VR Edition, su versión para PlayStation VR, que llega el 29 de marzo a PlayStation 4 y que es retrocompatible con PlayStation 5. Doom 3: VR Edition incluye Doom 3 y las expansiones Resurrection of Evil y The Lost Mission, todo ello reestructurado para adaptarse a la tecnología de PlayStation VR.

En Doom 3: VR Edition los jugadores deberán descubrir los secretos de terribles experimentos, enfrentarse a monstruos en entornos claustrofóbicos y empuñar un arsenal de armas emblemáticas con nuevas texturas, shaders y efectos de sonido..

Song in the Smoke

Un nuevo juego de supervivencia de realidad virtual desarrollado por 17-BIT, Song in the Smoke, llegará a PS VR en 2021. En Song in the Smoke, el jugador deberá luchar por sobrevivir y realizar acciones básicas como cazar, buscar comida, elegir campamentos seguros para dormir y evitar el agotamiento.

Además, los jugadores podrán preparar antídotos y tónicos de curación para el veneno y las lesiones, así como mantenerse abrigado creando ropa y hogueras mientras se desplazan por entornos variados como bosques, mesetas o cimas congeladas.

After the Fall

After the Fall, videojuego desarrollado por Vertigo Games, creadores de Arizona Sunshine, es el nuevo título de disparos en primera persona cooperativo que llevará a los jugadores a enfrentarse a un mundo postapocalíptico en realidad virtual en verano de 2021.

Este título ubica a los jugadores en los restos congelados de una versión alternativa de la ciudad de Los Ángeles, en un mundo destruido donde luchan por sobrevivir frente a las criaturas feroces y no muertas.

Estas criaturas, llamadas Snowbreed, son monstruos terroríficos y feroces que se mueven en hordas, como una manada de lobos, esperando a atacar. Con los controles de movimiento de PlayStation VR junto a los mandos PS Move, o el mando pistola de PS VR, After the Fall hará sentir a los jugadores como los héroes de acción de los 80 mientras se sumergen en vertiginosos combates con movimientos realistas.

I expect you to die 2

I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar trae de vuelta a PlayStation VR el mundo del espionaje y del peligro encubierto, con nuevas misiones de la agencia, que llevará a los jugadores a infiltrarse y detener una nueva estrategia de la organización Zoraxis para dominar el mundo.

En este sentido, los jugadores deberán reforzar sus habilidades de espía, aprovechar habilidades telequinéticas en nuevos entornos y desvelar la conspiración diabólica de Zoraxis. Estará disponible a finales de año.

Fracked

En Fracked, el jugador se verá atrapado en las profundidades de una instalación de fracking en la montaña, en una región que ha sido tomada por un ejército de maníacos pistoleros interdimensionales conocidos como los Fracked. Como última esperanza para el mundo, el jugador deberá derrotar al ejército con mecánicas de juego rápidas, estimulantes y accesibles.

En este título, los jugadores podrán hacer uso del mando PS Move para esquiar, correr, escalar, hacer salto base y hasta saltar en una tirolina de forma perfecta y fluida, sin raíles y sin cinemáticas: todo el juego es en primera persona y sigue adelante con las acciones del propio jugador.

El combate tampoco tiene restricciones, ya que combina el movimiento libre para flanquear a los enemigos con el sistema, a tamaño escala, en el que se podrá usar diferentes coberturas con distintos objetos que pueden ser agarrados.

Zenith

Zenith es un videojuego multijugador masivo en línea en realidad virtual que mezcla un colorido mundo abierto con una mecánica de juego de aventuras y acción frenética. En Zenith los jugadores lucharán contra dioses y humanos para evitar que vuelva a ocurrir otra catástrofe similar a The Fracture, ocurrida generaciones atrás, usando el poder de la Esencia, la mágica parte vital de todos los seres vivos.

Zenith cuenta con un mundo inmenso, en el que se podrá escalar cualquier cosa, subidas de nivel, surcar los cielos con un sistema de planeo o un sistema de combate ultraenvolvente. Además, al contrario que algunos títulos similares, Zenith es tangible y fácil de aprender. En el apartado multijugador, los jugadores disfrutarán con una gran cantidad de contenido grupal, incluidos jefes del mundo épicos, eventos públicos y mazmorras.