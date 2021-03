Jennifer Rojo: “Con ‘No eres tú’ he encontrado mi estilo”

Jennifer Rojo ha visitado esta semana LOS40 Global Show para hablar de su último sencillo, No eres tú, una balada con influencias del género urbano con la que la cantante ha conseguido irrumpir en el Top 10 de nuestro país.

"No eres tú es una bendición que nos está llevando a otros lugares", ha explicado la cantante en el programa que comanda Tony Aguilar en LOS40. "Se me cae una lagrimita por cada cosa que me pasa y cuando vi que la canción entró en el ranking se me puso la piel de gallina y llamé a mi familia".

Con No eres tú, Jennifer Rojo ha encontrado su estilo, una fórmula con la que puede transmitir el mensaje de la canción y a su vez hacerte bailar. "Me gusta mucho llegar a las personas, hacerles bailar, pero también que se sientan identificados con la letra. Esta balada puede transmitir lo que siento y lo que estoy viviendo, pero cuando se hace urbana y se hace rítmica, también te hace moverte".

Videoclip oficial de 'No eres tú'

Si quieres ver la entrevista completa de Jennifer Rojo en LOS40 Global Show…¡dale al play!