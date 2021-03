El pisito de Solo/a, el reality de Mitele Plus, sigue abierto. Ahora, la inquilina es Marta Peñate, popularmente conocida por ser concursante de Gran Hermano 16 y participar recientemente en La isla de las tentaciones. La canaria lleva varias semanas en el programa, compartiendo esa pequeña casa situada en las instalaciones de Telecinco con algunos hombres muy conocidos de la órbita Mediaset.

El primero con el que compartió el piso fue Noel, el extronista más cachondo de Mujeres y hombres y viceversa. Después le tocó con Lester, el chico del que estuvo enamorada muchos años. Fueron juntos a La isla de las tentaciones y terminaron como el rosario de la Aurora, aunque en Solo/a han enterrado por fin el hacha de guerra.

Ahora, Marta tiene que vivir con Tony Spina, también una cara habitual de la cadena, y ella está loca de contenta porque entre ellos hay algo más que una simple amistad. Tanto es así que su reencuentro estuvo marcado por el tierno momento que vivieron bajos las sábanas.

El dulce reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina bajo las sábanas

"Como me alegra que estés aquí", fue lo primero que le dijo Marta a Tony. Después juntaron las camas, como una pareja de bien, y le confirmó que su plan no iba a ser dormir, sino comérselo. Y cumplió. Estuvieron un buen rato dándose todo el cariño del mundo. Besos, caricias y arrumacos. "No sabes el tiempo que he esperado esto. Pensaba que no llegaba nunca", le comentó Spina en un momento dado.

¿Consolidarán Marta Peñate y Tony Spina su relación en Solo/a?