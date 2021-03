Alan Kim, el niño de ‘Minari’, recibe entre lágrimas y sollozos el premio de la crítica de cine

La ceremonia de entrega de los premios de la Crítica Cinematográfica, los conocidos como Critics' Choice Movie Awards, ha dejado uno de los momentos más tiernos de lo que va de temporada de galardones. El protagonista de esta historia es Alan S. Kim, uno de los rostros más famosos de la película Minari, que a muchos quizás aún no suene porque se estrena este viernes en cines.

Minari es una de las cintas más galardonadas de lo que va de año. Lamentablemente, la película no ha tenido tanto bombo como Nomadland en los Globos de Oro –ni probablemente lo tenga en los Óscar– porque, a pesar de ser una producción estadounidense, prácticamente todos los diálogos están en coreano y postula a muchas categorías como cinta de "habla no inglesa". El director Lee Isaac Chung es de ascendencia coreana, al igual que todo su reparto, en el que destaca la estrella de The Walking Dead y Burning, Steven Yeun.

La historia de la película se sitúa en los años ochenta y sigue a una familia surcoreana que emigra a Arkansas para cumplir el sueño americano. Steven Yeun interpreta a Jacob, el padre de familia, un hombre idealista que trata de sacar a su familia adelante en un ambiente rural donde su cultura y tradiciones –así como sus rasgos asiáticos– parecen algo exótico. Él y su esposa Mónica tratarán de subsistir y adaptarse junto a sus hijos y la abuela Soonja, una adorable octogenaria, en un entorno completamente extraño que les es ajeno.

alan kim’s adorable speech at the critics choice awards🥺🥺 pic.twitter.com/2Afnl7fpdl — sister night fan account✨ (@octavehippie) March 8, 2021

Uno de los grandes protagonistas de esta película es Alan S. Kim, un niño de 9 años con un talento desbordante y prematuro que, a su corta edad, regala en Minari una lección de interpretación a lo Haley Joel Osment o Macaulay Culkin en su época. Los Critics Choice no han querido desaprovechar la ocasión para premiarlo con el galardón a mejor actor joven, y la reacción de Kim al recibir el premio ha sido absolutamente adorable.

"Gracias. Gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a los críticos que nos votaron a mi familia y a mí", arrancó Kim antes de que se le empezara a entrecortar la voz. Al instante el joven actor estalló en lágrimas y sollozos y a duras penas pudo continuar con la retahíla de agradecimientos. "Oh, Dios mío, estoy llorando", dice antes de continuar con su discurso, ya casi incomprensible por la emoción contenida.

Minari. Historia de mi familia se estrena en cines en España el 12 de marzo de 2021. La película fue nominada al Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, se ha hecho con el premio a mejor película y el premio del público en el festival de Sundance, ha entrado entre las 10 mejores películas del año según el American Film Institute y figura en el top 10 de la National Board of Review, entre otros muchos premios entre los que se encontrará, seguro, alguna nominación a los Óscar.