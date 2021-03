Miguel Ángel Muñoz sobre el regreso de 'Un Paso Adelante': "Pienso que es mejor dejar las cosas como están"

En España, se está buscando al mejor bailarín y en The Dancer esperan encontrarlo, un Talent Show que, después de su éxito en países como Reino Unido, China o Dinamarca llega a España para llenar la escena de arte y demostrar que en nuestro país hay un inmenso poderío en cuanto a baile se refiere.

Desde Los40, hemos estado en The Dancer hablando con el jurado del programa que son, nada más y nada menos que: Lola Índigo, Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz. Tres artistas cuyos caminos han estado marcados plenamente por la danza. De hecho, uno de los programas que consiguió animar a miles de personas a sumergirse en este mundo fue Un Paso Adelante.

Hace unos meses, se comenzó a especular sobre un posible regreso de la serie, Miguel Ángel Muñoz, uno de sus principales actores, nos habla de esto y de su opinión acerca de esa supuesta vuelta.

El posible regreso de 'Un Paso Adelante'

Tal y como él cuenta, en ningún momento la noticia fue oficial, aunque sí que parece que el tema ha estado sobre la mesa en más de una ocasión. "El año pasado rodé una película con Pablo Pujol y Jesús del Cerro -productor ejecutivo y director de la serie- y hablamos sobre esto. Pablo y yo no compartíamos el mismo criterio, él estaría encantado de que volviera la serie pero yo no lo tengo tan claro", aseguraba el artista.

Parece que Miguel Ángel es de los que piensa que segundas partes nunca fueron buenas y el gran éxito que tuvo Un Paso Adelante en su edición sería difícil de superar. "Creo que algo que tuvo tanto éxito como UPA Dance, sería díficil de superar y pienso que es mejor dejar las cosas como están", afirma el actor, aunque admite que tampoco cierra las puertas: "Si a la productora o la cadena se les ocurre hacer algo interesante, ¿Quién sabe? Yo a priori estoy feliz con lo que sucedió y encantado de seguir haciendo otros proyectos", comentaba el artista.

"Algo muy difícil de superar"

Además, hemos querido saber si UPA Dance aceptaría un reboot, como ya se hizo en Física o Química. Sin embargo, Miguel Ángel opina que no podría hacerse lo mismo. "Es distinto, Física o Química es una serie en la que al cabo de los años, los jóvenes se encuentran y se cuentan su vida. En UPA Dance, un reencuentro de dos capítulos no tiene demasiado sentido. Sí que hace falta otra serie como UPA Dance, pero igual no tiene que ser la misma. Ojalá haya algo parecido y ojalá yo pueda participar"

Y es que si hay algo cierto es que UPA Dance marcó a toda una generación y animó a mucha gente a bailar y por eso, Muñoz y el resto del elenco guardan un maravilloso recuerdo. "Cuando hay algo casi tan perfecto, el recuerdo que tenemos es de algo muy grande y es difícil que sea lo mismo, hay que hacer algo diferente", concluía Miguel Ángel.