Hombres G: “¿Por qué funcionan estos cabrones?”

Hombres G es un grupo con suerte. La buena estrella les acompaña desde que entonaron su primera nota. Y eso que tuvieron a mucha gente en contra y sufrieron el desprecio de buena parte de la crítica, que les calificaba de “niños pijos”. Para aquellos que se preguntaban ‘¿Por qué funcionan estos cabrones?’, el grupo tiene una respuesta: “Porque éramos muy listos”. Y eso les hizo alcanzar el estatus de estrellas del pop nacional ya con su primer disco, el homónimo Hombres G. El debut del cuarteto madrileño llegó a las tiendas el 11 de Marzo de 1985 y contenía sus dos primeros nº1 en LOS40: Venezia y Dejad que las niñas se acerquen a mí.

Antonio y Carmen, el nexo que unió a Hombres G

Llegaron a ser como hermanos. David Summers, Javier Molina y Daniel Mezquita eran amigos desde muy pequeñitos. Después llegó Rafael Gutiérrez, en 1982. Le conocieron haciendo ‘playbacks’ en algunas actuaciones de Antonio y Carmen para el programa Aplauso de TVE. Pagaban 5.000 pesetas. Así lo recordaba Summers en LOS40: "No nos conocíamos todavía, y nos llamaron por separado para hacer 'playbacks' para artistas que salían en Aplauso, en este caso fue Antonio y Carmen, los niños de Rocío Dúrcal y Junior, y así nos conocimos". En esas actuaciones del dúo infantil cantando Sopa de amor o Angora, se les reconoce perfectamente ‘tocando’ al fondo.

Fanáticos de la música desde niños, decidieron pasar a la acción. Probaron con varios nombres como Los Bonitos Redford, La Burguesía Revolucionaria o Los Residuos, que “realmente no cuajaron”. Y ya como Hombres G lanzaron un par de singles en 1983. En el primer vinilo de 45 RPM, estaba Venezia en la Cara B, y en el segundo, Marta tiene un marcapasos. Casi nada.

Principios de los 80’s, movida madrileña… “coincidimos totalmente en la época”, explicaba David en LOS40. “Pero la movida en realidad no era nada, era un grupo de gente muy reducido, 4 ó 5 grupos, 3 ó 4 bares, no había nada, no se vendían discos, se ha sobredimensionado mucho”. Hombres G eran entonces “unos chavalines muy jovencitos, tocábamos en esos garitos, en Rock-Ola tocábamos todas las semanas, pero nos sentíamos al margen de la movida... ellos, aparte de ser más mayores que nosotros, tenían otro rollo".

Un grupo con suerte: “Empezamos a grabar discos antes de saber tocar”

El 11 de marzo de 1985, Hombres G publican su álbum debut homónimo, después de un cambio de discográfica (de Lollipop pasaron a Twins) y cuando se encontraban casi en un callejón sin salida. Se grabó en 9 días, en los Estudios Trak de Madrid, con Paco Trinidad en la producción y muy pocos medios. Tampoco sabían tocar entonces. El grupo cree que todo fue sobre ruedas y se sienten muy afortunados. Así se lo confesaban a Sira Fernández en una entrevista para LOS40 del 23 de Julio de 2006: "No hemos tenido malos momentos (¿nunca?) como para recordar algo especial, no. Ten en cuenta que nosotros montamos el grupo, y yo creo que pasó un año o menos antes de que grabáramos el primer disco. Los primeros singles los grabamos en el 83. No sufrimos nada. Y el disco en el 85. Tuvimos suerte, siempre hemos tenido mucha suerte. Hacíamos una canción y le gustaba mucho a la gente, entonces se corría la voz, enseguida los Hombres G fuimos muy famosos en la ciudad, en Madrid. Es más, empezamos a grabar discos antes de realmente saber tocar. Nos costaba mucho grabar nuestros discos por eso, porque éramos unos chavalines, no sabíamos".

Hombres G en El Gran Musical: “esto se hunde”

Y es entonces cuando se empezaron a recibir multitud de llamadas en programas de noche de Los 40 Principales pidiendo temas de Hombres G. Ese año de 1985, les llega una invitación para actuar en el programa de referencia de la cadena: El Gran Musical. Fue en la sala Zona Madrid. ¿Cómo fue aquel día en el que la gente había permanecido esperando desde las 4 de la mañana para ver a un grupo que acababa de nacer?: "Impresionante... tengo una cinta de cassette grabada de eso. Fue por la mañana (claro, a las 12, empezaban a las 12) y las chicas y los fans estaban toda la noche, pasaban la noche en la puerta. Eso, ahora, a lo mejor no te sorprende tanto ¿no?, pero en aquel momento... (eso no pasaba ¿no? antes). En Valencia también un Gran Musical en Valencia, había como 200.000 personas (eso fue en 1986). Fue más divertida la de Zona Madrid, yo creo. Este fue un poco uff… yo me acuerdo que decía el locutor ‘¡Y empieza una canción que se llama Sufre mamón (yo lo tengo grabado), y se cae, esto se hunde’ (y no se le oía al tío), se hunde esto!’... (era Abellán ¿no?, sí, era Abellán). Un griterío, una cosa absurda. Fue muy bonito oírlo eso ahora".

Hombres G se convirtieron en el gran fenómeno fan de los 80’s: “Lo vivíamos como una película, como si fuera algo externo y no nos pasara a nosotros. Era un juego, nosotros jugábamos a que éramos estrellas de rock”.

¿Por qué funcionan estos cabrones?

Entre los 10 temas del repertorio de su álbum debut, además de Venezia (Marta tiene un marcapasos se dejó para el segundo disco), figuraban Dejad que las niñas se acerquen a mí, Devuélveme a mi chica o La cagaste Burt Lancaster. Las ventas se dispararon a niveles estratosféricos, algo inimaginable entonces. El crítico musical Diego Manrique escribía que Hombres G, a pesar de ser “una de las pocas notas alegres en un año fatal para la industria discográfica” lo que encontraron fue “ataques y desprecio”: "Es que además esa gente no lo comprendía. ¿Por qué? ¿Por qué funcionan estos cabrones?. Yo recuerdo que en el año 85, nosotros llevábamos medio millón de discos vendidos y el segundo disco que más vendía, de rock en español por lo menos, era el de Gabinete Caligari, Cuatro Rosas que sacaron, un EP de cuatro canciones, que llevaba 40.000 discos. Osea, que una diferencia de 460.000 discos. No es como ahora, que está como más repartido todo ¿no?. En aquella época, la gente decía, bueno pero ¿por qué?. Y encima, sin ningún tipo de promoción, sin dinero para promocionar, sin nada”.

Las cifras de ventas que menciona Summers no son exactas. Efectivamente, el álbum fue “un bombazo” y las ventas fueron creciendo a gran velocidad. Pero lo cierto es que, siete meses después de su lanzamiento, Hombres G alcanzó el Disco de Oro (50.000 copias). Llegó a 150.000 un año después. Con el paso del tiempo llegaría a superar cifras millonarias (según datos de su web oficial).

Hombres G son como Maradona: “muy listos”

Hombres G se comparan con Maradona para dar respuesta a la pregunta del millón: “¿Por qué funcionan estos cabrones?”: "Porque éramos distintos. Porque éramos... lo que decía antes David que éramos malos músicos, yo creo que la diferencia es la inteligencia ¿no?. Todo el mundo puede tocar la guitarra, pero le aplicas la forma de pensar ¿no?, es como el fútbol ¿no? Maradona no es mejor futbolista, es más inteligente. Yo creo que nosotros éramos distintos y eso fue lo que funcionó. Éramos muy listos, muy inteligentes (muy guapos) y eso es lo que funcionó. Personalidad. Tienes razón, nosotros queríamos ser distintos, además, nosotros no queríamos ser de la movida, nosotros queríamos ser otra cosa”.