De ‘Un día (one day)’ a ‘Vida de rico’: así lucen juntos los 40 vídeos de la lista

Esta semana, Camilo ha conseguido ser número uno por segunda vez en su carrera, ahora con Vida de rico (antes con Favorito). Con el vídeo del colombiano —siempre acompañado de su esposa, Evaluna— termina el repaso visual a la lista de LOS40 que te hemos preparado y tienes sobre estas líneas, presentado, cómo no, por Tony Aguilar. La cuenta atrás, como su nombre indica, empieza en el puesto de farolillo rojo, que actualmente ocupan J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy con Un día (one day). Una Dua Lipa que, tras la salida de Break my heart, se queda con un doblete (también figura en el chart con Levitating; #21). Al margen de los nombres que abren y cierran la lista, merecen tratamiento Vip esta semana The Weeknd, que mantiene el récord de permanencia con Blinding lights (59 semanas; #36), es la subida más fuerte con Save your tears (siete posiciones, hasta el #24) y brilla en el #11 con In your eyes (la primera y la última fueron ya número uno). Las dos novedades de la semana son The business, de Tiësto (entrada más importante, al #32), y Valeria, de DVicio (#37). Además de a Dua Lipa, hemos despedido a Aitana y Morat con Más de lo que aposté, que fue número uno.