Patricia Steisy desvela el motivo de su desaparición en las redes: "He sido víctima de un acosador"

Steisy, la extronista de Mujeres y hombres y Viceversa desapareció de Instagram hace unos meses sin dar explicaciones. Esto provocó un gran estupor entre sus seguidores, y es que, la joven siempre ha compartido parte de su intimidad con su público, consiguiendo así ser uno de los personajes más queridos en el mundo de las redes.

Tras unos meses alejada del mundo de Instagram, la joven ha vuelto con una mala noticia, y es que, tal y como ha contado la exconcursante de Supervivientes, la razón por la que ha desaparecido de las redes es porque ha sido víctima de acoso. "He sido víctima de un acosador. Lleva acosándome un año. Esto es muy complicado porque en las redes sociales hay un gran vacío legal y los temas judiciales son muy lentos", comentaba Steisy en su canal de Mtmad.

Además, la granadina ha compartido más detalles sobre esta mala experiencia. "Una persona que no conozco de nada no solamente me ha hecho daño a mí, ha hecho daño a mucha gente, ha ofendido a muchas mujeres".

Esta situación ha creado un cuadro de ansiedad en Steisy

Y es que la antigua tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa está pasando por un momento muy delicado, de hecho, esta situación incluso le ha creado ansiedad. "Es una persona que ha conseguido que me asuste, que él ha admitido que ha hecho robos con fuerza. Me ha llevado incluso a tener que cambiar la puerta de mi casa y la de la casa de Pablo (su novio). Eso me ha creado un cuadro de ansiedad y soy incapaz de quedarme sola en casa", confesaba

Más de 10 delitos contra la antigua concursante de Supervivientes

Steisy ha aportado más detalles acerca de su acosador, afirmando que era un hombre al que le molesta que las mujeres sean libres. "Él no soporta que las mujeres sean liberales, feministas y libres. Le molesta. Entonces para él soy el demonio personificado", afirmaba

Han sido unos duros meses para Steisy, quien ha tenido que aguantar hasta diez delitos por parte de su acosador. "Ha cometido más de nueve o diez delitos contra mi persona. Me ha hecho estar peor con la medicación. Yo quería quitármela, y por culpa de esta mierda tengo que seguir. Es muy heavy. ¿Yo tengo que alargar mi medicación porque tú te levantas por la mañana un día y dices 'quiero joderle la vida a esta persona'?", denunciaba la joven en su cuenta de Mtmad

Steisy incluso llegó a recibir amenazas de muerte, por lo que acudió a la Policía, aunque sin éxito, pues no le ofrecieron ayuda: "El día que más miedo pasé fue cuando me amenazó y fui a la Policía llorando. Fui a comisaría y me dijeron que las amenazas de muerte daban igual, que cuando me aporrease la puerta, entonces los llamara a ellos. Pero si esta persona hace robos con fuerza. Si quiere entrar a mi casa, va a entrar sin aporrearme la puerta", contaba.

Empezar de nuevo

La granadina contaba con más de un millón de seguidores en su antigua identificación de Instagram antes de que cerrara su cuenta. Sus fans la adoraban y se sentían muy identificados con ella. Ahora, la granadina ha decidido volver con una nueva cuenta, ya que como ella dice, no tiene por qué vivir con miedo.

"Voy a intentar empezar de cero, aunque no tengo ganas porque sé que va a volver a la carga. Y hasta que salga el juicio...¿Tengo que vivir con miedo? ¿Amenazada? ¿Asustada? Basta ya. Se las va a ver conmigo en un juzgado. Me he defendido y he denunciado para que paren con este acoso tan grande que he sufrido", concluía