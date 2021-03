Mark Hamill confiesa cuál es el meme de Luke Skywalker que le revuelve las tripas

De cualquier película se puede sacar un momento gracioso, una imagen comprometida o, simplemente, una metedura de pata de producción. Star Wars también tiene lo suyo; si no, que se lo digan a Mark Hamill y uno de los memes más famosos de la red, aquel en el que Luke Skywalker aparece mirando el agujerito de una espada láser.

"Le dan el arma más poderosa de la galaxia y lo primero que hace es apuntarse con ella a la cara", reza el meme, en el que se ve al pobre Luke mirando por la ranura del artefacto jedi. Y cuántas veces hemos visto que apuntarse con una pistola a la cara puede salir muy caro...

Mark Hamill odia este meme. Cada vez que se topa con él se le eriza el pelo. Es una reacción instintiva porque, según dice él, no cree que haya ninguna parte de Star Wars en la que Luke haga eso. Ni siquiera él recuerda haberlo hecho en el rodaje, por lo que todo apunta a que se trata de un momento de distensión entre toma y toma en el que el actor simplemente estaba explorando aquel curioso dispositivo.

"Esto me pone de los nervios cada vez que lo veo", confiesa Hamill en un tuit. "No recuerdo haber hecho esto en la película. Creo que se trata de una foto de rodaje, porque de lo contrario Obi-Wan no parecería tan despreocupado". Algunos fans han querido arrojar algo de luz sobre el asunto y, efectivamente, en la propia película no hay ninguna escena en la que Luke haga semejante tontería.

"He revisado la película para encontrar las pruebas. Luke nunca se apuntó con el láser a la cara. Fue una foto de producción. Así que tan solo era Mark Hamill mirando el láser", explica uno de sus seguidores. Pero eso sí: "Luke en realidad lo apunta a la cara de Obi Wan".