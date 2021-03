Santi Rodríguez cuenta en ‘El Hormiguero’ su bonito gesto con los más afectados por la pandemia

Santi Rodríguez es uno de los humoristas más mediáticos del país, y se nota. Con una pandemia de por medio, ahora volverá a los escenarios.

Con un show llamado Infarto, ¡no vayas a la luz!, el jiennense hará una pequeña gira por España de abril a mayo. Para hablar de ello se ha sentado junto a Pablo Motos.

El presentador le ha preguntado por una de sus actuaciones más especiales, y Rodríguez ha contado una increíble anécdota al respecto:

“Actué delante 150 abuelitos y abuelitas vacunados que habían estado un año sin salir de casa” @Santihumor nos cuenta su actuación más especial #SantiRodríguezEH pic.twitter.com/C04AW93yeA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 10, 2021

La organización del teatro tuvo la iniciativa de invitar a 160 personas de la tercera edad para ver la función. Por supuesto, todos ellos vacunados de la Covid-19.

Lo más emotivo fue que la cita con el teatro era una de sus primeras salidas al exterior: Con motivo de los datos de la pandemia, ninguno de ellos pudo salir de la residencia por seguridad.

Eso hizo de lo más especial el show del también actor, que ha acabado confirmando frente a la mesa de Trancas y Barrancas que los ancianos se lo pasaron "pipa" y que fue una oportunidad para él de lo más gratificante.

"Si no cuidamos de nuestros mayores, Pablo, y no los queremos, y no los tenemos en cuenta… Esto no tiene sentido", concluía el invitado con el aplauso del público.