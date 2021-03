Debbie Harry, la líder de Blondie, afirma que escapó del asesino en serie Ted Bundy

Una de las mujeres que, sin duda, más anécdotas tiene relacionadas con la música y el espectáculo es Debbie Harry. La líder de Blondie es una de las grandes voces del rock, y cuando suma más de 75 años, es una de las más expertas, que más escenarios ha pisado y que más vidas ha vivido. La cantante cuyo icónico color de pelo da nombre al grupo encadenó varios trabajos para sobrevivir mientras buscaba la oportunidad de triunfar en la música y llegó a ser conejita de Playboy.

Una vida tan llena de momentos merecía ser recogida en un libro de memorias. En De cara, la biografía publicada por la Editorial Cúpula, narra como se siente al ser una de las mujeres más influyentes del rock y líder en el panorama musical de la escena punk y new wave de los 70. En este libro se recogen algunas anécdotas que hemos recogido relacionadas con el machismo que tuvo que soportar, o un capítulo subido de tono protagonizado por David Bowie.

Pero otro de esos momentos que recoge este libro es también digno de mención. Tiene que ver con Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más recordados y mediáticos de Estados Unidos. Durante los años 70, llegó a cometer cerca de 30 asesinatos, incluyendo secuestro y prácticas muy sádicas. Llegó a ser tan célebre que incluso Zac Efron protagonizó una película en la que lo interpretaba en 2019.

Según las memorias de Debbie Harry, ella misma podía haberse convertido en una víctima más. Así se lo contó al medio Dazed, contando con detalles lo ocurrido: Debbie Harry ha contado la historia de su encuentro con uno de los hombres más malvados de la historia de Estados Unidos. Harry recordó a Dazed: "Estaba tratando de cruzar la ciudad hacia un club nocturno. Un pequeño coche blanco se detiene y el tipo me ofrece llevarme. Seguí intentando detener un taxi. Pero fue muy persistente y me preguntó adónde iba. Estaba a solo un par de cuadras de distancia y me dijo: 'bueno, te llevaré".

Theodore Bundy, durante un juicio en el que se le culpaba de asesinato, en 1979. / Original Caption

Harry continuó narrando ese episodio. Después de subir al auto, se dio cuenta del error que había cometido. Aquel coche estaba desmantelado por dentro, no había picaportes para abrir las puertas... no era el mejor vehículo para moverse por la ciudad. La cantante empezó a bajar la ventanilla, sacó el brazo de la ventana y comenzó a tratar de abrir la puerta desde afuera con agitación. "Tan pronto como vio eso, trató de doblar la esquina muy rápido, salí del auto y aterricé en medio de la calle", cuenta en la entrevista. En las memorias de Blondie de 2012 Parallel Lives, Harry también recordaba este desagradable suceso: "Tuve mucha suerte. En ese momento no sabía nada de Ted Bundy".

La artista cuenta que posteriormente leyó sobre su manera de trabajar del asesino, y eso le hizo repensar y recordar todo lo que le había ocurrido. "Llevaba años sin pensar en eso. La descripción sobre su manera de operar, cómo era físicamente, el tipo de coche que conducía y el periodo de tiempo en el que se encontraba en aquella área del país encajan perfectamente. Me dije: 'Dios mío, fue él", dice Harry cuando recuerda lo vivido.

Como siempre suele ocurrir en estos casos, han surgido varios detractores que siempre han tratado de echar por tierra y desacreditar la versión de Harry. También es verdad que la cantante de Blondie siempre ha contado sus anécdotas con todo lujo de detalles, así que bien podría ser tan real como el resto de los momentos que narra. De todos modos, muchos de los que han criticado la versión apuntan a que el coche que utilizaba Bundy no estaba adaptado. Además, no solía operar en Nueva York, ciudad en la que Harry reconoció que pasó el suceso. Nunca sabremos a ciencia cierta lo que pasó, pero la historia merece ser contada.