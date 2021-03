Riton viaja al pasado con LOS40 Dance

Eran finales de los noventa cuando la música de Riton apareció en nuestras vidas. El DJ y productor británico fue aumentando cada vez más su pasión por la música electrónica hasta convertirla en su profesión. Temas como Control P., Take Control y One To Ten, entre otros, inauguraban su carrera profesional como artista. Ahora suena al ritmo de Friday, su nuevo tema con Nightcrawles, Mufasa y Hypeman.

Y es que fue con tan solo nueve años cuando Riton comenzó a adentrarse en este arte. Según ha desvelado a LOS40 Dance, recuerda cuando se hizo con un teclado de la marca Casio e inmediatamente despertó su interés. Pero, ¿cómo aprendía un joven sin Youtube a producir canciones?

"Lo hice yo solo. Cogí un sampler. Cogía distintas canciones e intentaba averiguar qué estaba haciendo. No existía Youtube para entenderlo, solo tenía un manual y lo leía mientras averiguaba lo que estaba tocando por mi cuenta. Era muy difícil", recuerda Henry.

Riton nos habla de sus décadas de carrera / Foto cedida por Sony Music

Esos años de esfuerzo, constancia y paciencia con el aprendizaje llevaron a Riton a explorar nuevos sonidos. Tanto que a día de hoy se considera todo un amante de la música en general. Asegura que aunque durante "los últimos 20 años, la música house, disco y techno" es su zona de confort, no descarta trabajar con otros estilos. "Me encanta todo, de verdad", confiesa.

No obstante, y aunque sea un melómano, el de Newcastle es un amante de la música de antes. De hecho, sus artistas favoritos son Daft Punk. "Lo bueno es que ahora el mundo necesita otro Daft Punk, así que yo puedo hacerlo", bromea en LOS40 Dance.

Poca broma es la que escuchamos cuando nos habla de sus obsesiones musicales de ahora mismo. Riton vuelve a demostrar que es un auténtico melómano, pero, sobre todo, de la música de antes. "Me gusta escuchar música antigua. Mike Oldfield, un compositor de los 70. Ryuichi Sakamoto, Chilly Gonzales, cosas de piano", declara.

Sin duda, su constancia y profesionalidad le han traído grandes logros a su carrera. Uno de ellos es el de la obtención del Grammy con Electricity, el tema de Dua Lipa y Silk City, en 2019. Su trabajo como productor obtuvo recompensa, y él, actualmente, recuerda aquel día como si fuese ayer. Estaba cansado, pues ofreció un show en Australia la noche anterior, pero viajó hasta Estados Unidos sin dormir para no perderse aquella gala. "Fue un viaje muy largo. Fui directo. Me emborraché mucho. Fue un buen día", recuerda con una sonrisa.

La música de Riton ha viajado por todos los lugares del planeta, habiéndose consolidado como una de las figuras dance más emblemáticas de la historia. Pero el libro que cuenta dicha historia aún no tiene desenlace, y quedan más páginas por rellenar.