Ya no queda nada de aquella niña que se convirtió en una estrella de Disney con Shake It Up. Hoy Zendaya es otra persona, una de las actrices más importantes y prometedoras de Hollywood, una cantante excepcional y una auténtica estrella que ha sabido combinar la cercanía, el buen gusto y el talento interpretativo con el objetivo de transformarse en uno de los personajes más icónicos, queridos y admirados de la industria del cine mundial.

¿Su última hazaña? Convertirse en la embajadora de moda de la firma de alta costura Valentino, una de las más prestigiosas del momento. En colaboración con su estilista personal, Law Roach, estrella de la moda de Hollywood, a quien conoció cuando aún era una adolescente en auge, la maison ha escogido a la actriz y cantante para su nueva línea de productos.

La apuesta por rostros jóvenes y mediáticos supone una estrategia de acercamiento a las nuevas generaciones. Nadie mejor que Zendaya.

En su perfil de Instagram la actriz y cantante ha compartido algunas de las imágenes de la sesión de fotos con Valentino. Ataviada con un espectacular abrigo rosa a juego con sus tacones cortos y un bolso de cuero –además de con una faraónica melena trenzada que llega casi hasta el suelo–, la protagonista de Malcolm & Marie se convierte en la nueva DiVa de la firma de moda.

"Sin miedo, rompedora de moldes y libre: Zendaya es la nueva estrella de Valentino y la personificación de sus DiVas Valentino", publica la agencia en su perfil. "Ella es una pionera de su generación y encarna los valores de individualidad y libertad, que son los principales testimonios de nuestra maison".

En otras de las imágenes Zendaya aparece con un sobrio vestido negro a juego con un bolso con motivos dorados; enfrascada en una blusa de seda marrón y unos jeans sostenidos por un elegante cinturón y, para rematar, en un breve spot dirigido por Michael Bailey-Gates en exclusiva para Valentino, donde vemos a nuestra querida estrella de Dune posando en una sesión fotográfica al ritmo de Mount Everest de Labrinth.

Además, en la pasada gala de los premios de la crítica cinematográfica, los conocidos como Critics' Choice Awards, Zendaya ya deslumbró por primera vez con un elegantísimo conjunto de Valentino con una falda maxi de color naranja ceñida a la cintura y un tip blanco de satén, un atuendo que fue destacado por sus fans en redes sociales debido a su equilibrio y elegancia. Este look se convirtió, junto con el de Anya Taylor-Joy (quien, por cierto, comparte con Zendaya al estilista Law Roach), en uno de los más comentados de la noche.