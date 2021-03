La felicitación de Beyoncé a Bad Bunny que nadie esperaba

Imagina que te levantas el día de tu cumpleaños y te encuentras con la felicitación de la mismísma Beyoncé. ¿Cuál sería tu reacción? Posiblemente la misma que ha tenido Bad Bunny al verlo.

El puertorriqueño cumplió 27 años el pasado 10 de marzo y las redes se inundaron de bonitos mensajes hacia el artista. Lo que él no esperaba es que Queen B se encontraría entre esos mensajes.

Todo ocurrió cuando la cantante publicó en su página web una imagen con el fondo negro, una foto del pequeño Conejo Malo y las palabras "Feliz cumpleaños, Bad Bunny" en inglés. Lo curioso es que dicha imagen ocupa la portada de este sitio web, por lo que cualquiera que accediese a él iba a encontrársela en un primer vistazo. ¡Totalmente inesperado!

Felicitación de Queen B a Bad Bunny / Página web de Beyoncé

De momento, el intérprete de Vete no se ha pronunciado al respecto públicamente, pero no descartamos que haya celebrado dicha felicitación en su círculo más privado. ¿Querrá decir eso que pronto escucharemos una colaboración de ambos artistas? Suena lejano, pero no imposible.

Con tan solo 27 años, Bad Bunny se ha convertido en uno de los mayores referentes de la nueva generación de artistas de la escena urbana. Sus canciones han viajado por todos los rincones del planeta, inspirando a los más jóvenes con un mensaje alejado del machismo y todo tipo de exclusiones sociales.

Su imagen ha servido para dar un golpe sobre la mesa y dejar claro que no importa tu sexo, pues puedes vestir y decir lo que quieras. Uno de sus momentos más reivindicativos fue cuando decidió lucir una falda en su actuación en el programa de Jimmy Fallon para protestar por la muerte de Alexa, una joven transexual asesinada en Puerto Rico.

Son múltiples los gestos de Bad Bunny que han sido aplaudidos mundialmente. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que es uno de los artistas más exitosos que usa su voz para inspirar. ¡Por 27 e infinitos años más de éxitos!