Ana Obregón agradece el “Premio a los olvidados de la Academia de cine”

En la semanad de resaca de los Premios Goya 2021, Ana Obregón ha publicado una imagen relacionada con esa ceremonia a la que no ha acudido.

Se trata de una de las pocas publicaciones de su Instagram que no ha dedicado a su hijo, Aless Lequio al que recuerda constantemente con mucho cariño desde que falleció, pero que sí ha estado presente de alguna forma.

En el nuevo post de la actriz y presentadora, ha aprovechado para agradecer "el Premio YAGO DE HONOR 2021 de cine" que le otorgaran el 22 de este mes.

Uno galardón menos conocido que los presentados por Antonio Banderas pero que ella misma ha explicado de qué se trata: "Son unos premios que se conceden a los olvidados de la Academia de cine. Por eso quiero daros las gracias de corazón por acordaros de mí".

A lo que ha añadido lo siguiente: "No se si me lo merezco , se lo merecen los directores y los equipos con los que he trabajado, porque he tenido la suerte de que me dirigieran los más grandes del Cine Español : Vicente Aranda, Fernando Colomo, Luis García Berlanga, Gonzalo Suarez..."

Y concluye: "Lo bonito de un premio a tu trabajo otorgado por un jurado de críticos de cine no sirve para alimentar el ego, lo maravilloso es compartirlo con las personas que quieres". Por lo que en ese momento recordaba a su inolvidable retoño: "Ojalá hubiera podido compartirlo contigo mi Aless".

De alguna manera, es cierto que, tras un año tan duro, la Academia sí podría haber homenajeado a una de las actrices que tanto dio por nuestro séptimo arte.