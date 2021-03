Edurne se emociona con la imagen de David de Gea y su hija Yanay: "Mi familia"

Edurne recordará siempre este mes de marzo como uno de los mejores de su vida, el pasado día 4, la cantante y su chico, el futbolista David De Gea daban la bienvenida a la pequeña Yanay, la primera hija de la relación.

Una bebé muy deseada por la pareja y que incluso han querido reflejar esto en su nombre: Yanay, una palabra que en idioma quechua significa "Mi amada". La artista y su chico disfrutan de una etapa maravillosa y no dudan en compartir con sus seguidores pequeños instantes de esta felicidad.

El último que nos han regalado ha sido una bonita fotografía que han tomado de la manita de la pequeña cogida de los dedos de su padre y la cual De Gea publicaba en su cuenta de Twitter junto con una bonita frase: "Never let me go" (Nunca me dejes ir).

Una publicación que ha emocionado a Edurne, quien no ha dudado en retuitearla escribiendo: "Mi familia" y es que se nota que la cantante está muy orgullosa del gran equipo que han formado los tres.

Edurne, emocionada con la llegada de su bebé

Los meses antes de dar a luz, la cantante nos fue enseñando cómo iba el embarazo a través de divertidos TikToks y también con publicaciones en Instagram donde mostraba cómo iba creciendo su tripita.

Unos días después de que naciera su hija, Edurne compartió la primera foto de la familia al completo. Una instantánea en la que la pareja irradia felicidad con la llegada de la pequeña integrante.