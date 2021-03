Las duras palabras de Luján Argüelles contra ‘La isla de las tentaciones’: “No voy a comulgar con eso”

La isla de las tentaciones se ha convertido en uno de los programas más seguidos de Telecinco. En menos de un año, Mediaset ha estrenado hasta tres ediciones, superando el nivel de salseo con cada una de ellas.

A pesar de que el programa ha conseguido hacer grandes audiencias y ha cautivado a una gran parte del público, hay personas que no han conseguido engancharse. Una de ellas es la famosa presentadora Luján Argüelles, quien ha presentado algunos de los programas sobre relaciones más famosos de los últimos años: Un príncipe para… y Granjero busca esposa.

La presentadora asturiana ha dado su opinión en el podcast ¡Menudo Cuadro! de David Andújar y David Insua sobre La isla de las tentaciones. Y no, no es de su agrado.

“No lo he visto en ningún momento. Va a sonar super snob pero la primera edición me pilló en Miami. Y luego no me despierta interés este contenido”, ha empezado diciendo Luján.

La presentadora ha continuado explicando que este tipo de jóvenes que acuden a estos programas vulgarizan mucho el contenido televisivo dando a entender que cualquier cosa vale en televisión. “Parece que, si insulto, tengo relaciones sexuales en abierto y soy el mayor cafre, tengo un lugar en la tele. La televisión no es eso, el entretenimiento no es eso y la vida no es eso”, ha dicho Luján.

La presentadora ha continuado explicando que el destino no tiene que ser salir en televisión a cualquier precio.

Argüelles ha continuado explicando que hace poco empezó a seguir a un chico en Instagram que le encanta y que cumple este tipo de perfil: “Espero y deseo que todo esto sea solo una pose para hacer gracia porque va un poco en ese sentido de hacerse famoso. Me hace muchísima gracia, pero si en el fondo sus intereses vitales son esos, yo no quiero construir una sociedad así para mi hija. La vida no es eso”.

Luján ha continuado explicando que este programa “no es la norma” y aunque lo vean más de tres millones de personas no significa que retrate a la población: “Me niego a pensar que esto es así. A la sociedad española le interesan muchas más cosas.”

Los motivos por los que no le gusta el programa

Luján ha continuado explicando que, aunque entiende que la gente lo vea, ese programa no le interesa: “Yo es que soy una persona muy recta y educada. Yo creo que se han creído que follar es cosa de ahora y de La Isla de las tentaciones. Pues mire usted, no. No voy a comulgar con eso. No me gusta verlo”.

Cuando los presentadores le han preguntado, a raíz de las polémicas declaraciones que dio la actriz Paula Usero contra Sálvame, si elimiría el formato. Luján ha explicado que si ella fuese dueña de un canal quizá no apostaría por este programa y que rescataría el concurso Password que presentó de 2008 a 2010 en Cuatro. Eso sí, ha dejado claro que es su opinión en todo momento.