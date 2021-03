Tamara Falcó nos demuestra a través de Instagram lo enamorada que está

Tamara Falcó no puedo quejarse de cómo le van las cosas. A nivel profesional se le acumulan proyectos, bien en televisión donde parece haber encontrado su hueco como colaboradora en El Hormiguero y jueza de talent show en El desafío, bien como imagen de diversas firmas. El caso es que no tiene tiempo para descansar porque no le faltan proyectos en los que centrarse.

Si nos centramos en el lado más personal, es cierto que en el último año ha tenido que hacer frente a la ausencia de su padre, el marqués de Griñón, que falleció en 2020. Pero parece que ha llevado la pena muy bien acompañada. El pasado verano empezó una relación con Íñigo Onieva que parece consolidarse cada día que pasa.

Una relación consolidada

La última foto que ha publicado la hermana de Enrique Iglesias nos demuestra lo enamorada que está. Más allá de los pantalones blancos tan tendencia este año, lo interesante de la imagen es el ramillete de globos con forma de corazón que lleva en la mano y, sobre todo, el mensaje que ha escrito junto a la imagen.

“Día de San Valentín cada día 🤍💗❤️”, escribía un 10 de marzo. Está claro que es su grito al amor que está tan presente en su vida últimamente. Cuando parecía que no iba a tener suerte en este terreno, va y aparece el que se postula como el hombre de su vida.

Un amor correspondido

Él también ha dado el paso de proclamar su amor a los cuatro vientos. El pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, publicaba en redes su primera foto junto a Tamara. Lo hacía para reivindicar a las mujeres de su vida. En la imagen podíamos verle junto a su chica, su madre y su hermana, la actriz Alejandra Onieva.

Una imagen muy significativa que nos demuestra que esta relación tiene futuro y que deja claro que Tamara ha sido acogida con los brazos abiertos por su familia política.

Pues nada, a seguir celebrando San Valentín.