Maroon 5 y Megan Thee Stallion conducen coches voladores en el vídeo de ‘Beautiful Mistakes’

Maroon 5 y Megan Thee Stallion han unido sus voces en Beautiful Mistakes. La canción, que salió el pasado 4 de marzo, habla sobre una relación tóxica y sus consecuencias. El tema fue lanzado junto a un lyric video de lo más animado. Pero los seguidores del grupo y de la rapera texana estaban esperando con ansia el videoclip oficial. Pues bien, ¡ya no hay que esperar más!

Este mismo jueves, 11 de marzo, el grupo liderado por Adam Levine ha compartido en su canal oficial de Youtube el videoclip oficial.

En las imágenes del clip, los espectadores y espectadoras viajan a Los Ángeles. Eso sí, la famosa ciudad estadounidense se convierte en una fantasía surrealista con un mundo colorido de coches voladores que ni los que aparecen en Harry Potter.

Para la dirección, el grupo y la cantante han apostado por Sophie Muller. Aunque en un principio no te suene el nombre de esta mujer, se trata de una de las grandes directoras de videoclips de la historia. Lleva más de treinta años trabajando con las mayores estrellas de la industria: Beyoncé, Coldplay, Pink, Lana del Rey o Selena Gomez son solo algunos de los nombres que han apostado por ella.

Con Maroon 5 también tiene experiencia trabajando. La directora está detrás de los videoclips de This Love, She Will Be Loved o Won't Go Home Without You.

Detrás de las cámaras

Maroon 5 ha compartido en su cuenta de Instagram algunos de los momentos que vivieron rodando el videoclip. De este modo, los fans del grupo pueden ver cómo se ha desenvuelto Adam Levine con los cromas a la hora de rodar las partes de los coches voladores.

Adam ya compartió el buen rollo que tuvo con Megan durante el rodaje en su cuenta de Instagram junto a un divertido selfie donde se veía a los dos artistas mirando a cámara.

“Lo he pasado bien junto a esta increíble y talentosa mujer”, escribió el cantante junto al post. Sin duda, se trata de un tema de lo más pegadizo que no nos podemos quitar de la cabeza.