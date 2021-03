Los memes de la gala 8 de ‘La isla de las tentaciones’: Lucía con corona y las lágrimas de Isaac

La isla de las tentaciones 3 ha emitido su octava gala casi centrada por completo en la hoguera de confrontación de Lucía y Manuel.

Después de decirle todo lo que pensaba de él, de reprocharle el daño que le había hecho y hasta agradecerle haberle abierto los ojos para no perder más el tiempo, Lucía salió totalmente orgullosa de su reencuentro con el que había sido su pareja de 3 años.

Por su parte, Manuel le pidió perdón repetidas veces y argumentó haberse dejado llevar por los sentimientos. Aún así, quiso acabar la relación y marcharse con Fiama.

No sin antes, pedirle un último abrazo a Lucía cuando se marchaba sola, con la cabeza alta. Algo que ella le negó: "Me has humillado mucho y esto no te lo mereces". Un momento que también provocó el ingenio de las redes:

Lucía cuando Manuel se ha acercado a darle un abrazo:#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/ga97IkesW4 — Srta GHVIP (@SrtaGH_VIP) March 11, 2021

Ross Geller yendo al aeropuerto para convencer a Rachel Green de que no se vaya a París a trabajar #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Vz4w3xD3yI — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

Por todo ello, las redes aplaudieron el comportamiento de la joven, con memes que hasta la convertían en reina y sucesora de otras merecedoras del título como Susana y Melyssa.

Por si os habéis perdido algo, aquí os dejo un resumen de la hoguera de confrontación de Lucía y Manuel:#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/uLnVVNycto — RapLover™🔻 (@RAPesmidroga) March 12, 2021

Selectividad año 2050: Explica el contexto histórico de la sucesión al trono de la reina de España. #laisladelastentaciones9 pic.twitter.com/TBLPF9WlLx — CLAU (@Claudiacintas) March 11, 2021

Y entonces Lucía le dijo que lo hizo porque le salió del coño. Y España aplaudió #LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/1heRX9LJOP — Javi (@Javicidad) March 11, 2021

El otro gran protagonista de los memes fue Isaac, el Lobo, que, en el adelanto de la próxima gala, aparecía irrumpiendo en la hoguera de los chicos, al grito de: "Alegrad esas caras que ya está aquí papá".

ALEGRAD ESAS CARAS QUE YA ESTÁ AQUÍ PAPA HOMBRE



EN BUCLEEEEEEEEEE#LaIslaDeLasTentaciones9 pic.twitter.com/yi6nE0MnIq — David Castaño (@davidcg8) March 11, 2021