Rosé (BLACKPINK) aterriza con ‘On The Ground’ y su EP ‘R’: ¡mira el vídeo!

Para Rosé de BLACKPINK, el dicho de "la vida son dos días" nunca había tenido tanta fuerza. La surcoreana llega a nuestras playlists con su EP R, y en él podemos escuchar el tema On The Ground, que nos habla de la importancia de disfrutar de lo que tenemos alrededor y no centrarnos demasiado en volar aún alto para conseguir más.

Lo más impactante de este lanzamiento es sin duda el sonido que le acompaña. Rosé se estrena en solitario con una base de toques electrónicos que convierte su escucha en una experiencia única e hipnotizante. A estos sonidos les acompaña una letra que, como mencionamos en líneas anteriores, se convierte en una importante reflexión.

Y es que vivimos siempre ansiando nuevos objetivos y queriendo alcanzar estrellas que miramos desde la Tierra, pero no nos damos cuenta de que lo verdaderamente importante está en el suelo que pisamos, metafóricamente hablando. Un café caliente en los días más fríos, una sonrisa inesperada o un paseo por tu zona favorita son las cosas que verdaderamente llenan nuestros días.

Pero este tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip de lo más explosivo. Un meteorito cae sobre un coche, que acaba en llamas. Esto se convierte en otra metáfora, ya que representa que todo lo que necesitamos está "en el suelo".

Una Rosé con estilo rebelde y otra con uno más romántico protagonizan las escenas de este clip que ya supera los 13 millones de visualizaciones. ¡Y solo han pasado unas horas!

On The Ground forma parte de R, el EP debut de nuestra protagonista. Un proyecto que también incluye su tema Gone, una balada que habla del desamor. Rosé se convierte así en la segunda integrante de BLACKPINK en debutar en solitario después del lanzamiento de Solo, el tema de su compañera Jennie.

Y a ti, ¿qué te ha parecido?