Premios Óscar 2021: estas son las películas que parten como favoritas para las nominaciones

El próximo lunes 15 de marzo conoceremos cuáles son las candidatas oficiales para disputarse los galardones en la 93 edición de los premios Óscar, el certamen de cine más importante de Hollywood. Según los responsables de la gala, este encuentro se celebrará de forma presencial a diferencia de los premios Goya o los Globos de Oro. La cita está fijada, tras varios retrasos, para el 26 de abril de 2021.

Quedan menos de 72 horas para conocer a los afortunados y afortunadas que participarán en los Óscar 2021 y en LOS40 hemos querido hacer un repaso por aquellos títulos, directores, actores y actrices que, creemos, deben estar nominados:

Mejor película

En esta categoría encontraremos 9 películas nominadas, como viene siendo habitual desde hace unos años. Las que tienen un puesto asegurado son Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, Mank y, probablemente, El padre. También tienen grandes posibilidades de colarse el western Noticias del gran mundo o la aún no estrenada Judas y el Mesías Negro, que empieza a sonar fuerte aunque en los Globos de Oro pasó bastante desapercibida (tan solo se llevó el premio a mejor secundario: Daniel Kaluuya).

Otras dos que probablemente se cuelen en las categorías principales serán Da 5 Bloods de Spike Lee y First Cow de Kelly Reichardt, que sorprendentemente no entró en los Globos de Oro a pesar de ser una de las favoritas del año de los críticos. Borat, película film secuela puede entrar en la categoría principal y aún existen dudas sobre si Minari. Historia de mi familia postulará a la de mejor película o la de mejor película de habla no inglesa (o a ambas, como ocurrió con Parásitos el año pasado).

Mejor dirección

Por lógica aplastante Chloé Zhao, segunda mujer ganadora del Globo de Oro en toda la historia, debería postularse a uno de los cabezones de los Óscar. Junto a ella es seguro encontrar a Aaron Sorkin, que repetirá en la categoría de mejor guion original por El juicio de los 7 de Chicago, y a David Fincher con Mank. Puede incluso que por primera vez nominen a la estrella del cine independiente Kelly Reichardt, por lo que dos mujeres competirían en la misma categoría.

Mejor actriz principal

Aquí hay grandes disputas sobre quiénes entrarán a encabezar la lista. Los Óscar suelen diferir bastante de las nominaciones a los Goya, así que quizás veamos alguna sorpresa, como Olivia Colman nominada por El Padre o a Amanda Seyfried por Mank. En cualquier caso, tres seguras son Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, Frances McDormand por Nomadland y Viola Davis por La madre del blues. Quizás la Academia hasta decida nominar a Sophia Loren por su maravillosa interpretación en La vida por delante, que la resarciría de no haber ganado nunca la estatuilla (si excluimos el premio de Honor que le dieron en 1991).

Mejor actor principal

Como ocurre con las actrices, en esta categoría es posible que encontremos grandes sorpresas. Quizás Mads Mikkelsen consiga de una vez por todas una nominación gracias a su trabajo en Otra Ronda; que Steven Yeun, estrella de The Walking Dead, se postule en esta categoría por su trabajo en Minari. Historia de mi familia y que el gran olvidado de los Globos de Oro, Delroy Lindo, obtenga el reconocimiento que merece por su interpretación en Da 5 Bloods. Independientemente de quién entre y quién no, lo va a tener muy difícil contra Chadwick Boseman y Anthony Hopkins, los dos grandes competidores de esta categoría, quienes tienen asegurado el puesto este 2021.