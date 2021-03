David Guetta y Sia invocan al amor desde el Nº1 de la lista

‘Amemos’, es lo que proclaman David Guetta y Sia en la colaboración que entró en lista hace 25 semanas, y parece que el mensaje ha calado hondo. Let’s love se ha convertido este sábado en el nuevo número uno del chart oficial de LOS40, contra todo pronóstico, pues no se encontraba entre los claros favoritos. Ha tenido que protagonizar una espectacular subida de 12 posiciones para alzarse con la victoria final.

Cada vez que se juntan el DJ francés y la cantante australiana es para hacer algo muy sonado. Son varias las canciones que han grabado a medias hasta la fecha, empezando por aquella maravillosa Titanium, de 2011, que catalputó al estrellato mundial a una hasta entonces semidesconodida Sia. Fue número uno de la lista en diciembre de ese año. Luego llegaron Wild one tow (2012), She wolf (falling to pieces) (2012), The whisperer (2014), Band my head (2015), Helium (2018), Flames (que también fue número uno, en agosto de 2018), Light headed (2018)… Let’s love es, por tanto, su tercer número uno juntos.

Como explicó a Billboard David Guetta, Let’s love es un tema creado al 100% durante el confinamiento. “Sentía que el mundo necesitaba algo que hiciera a la gente más feliz. Ha habido mucha depresión últimamente. Y por encima de todo, quería inspirar al mundo y hacer una canción optimista. Así que llamé a Sia y escribimos el tema online. Empezó siendo una balada y se convirtió en un disco con un aire increíble a los ochenta. Estoy súper, superfeliz con él”. Y nosotros con que haya llegado al número uno de la lista: ¡enhorabuena!