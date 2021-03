5 datos sobre Kali Uchis que te volarán la cabeza

Kali Uchis es una de esas artistas que con tan solo escucharla una vez consigue atraparte por completo. La artista nacida en Estados Unidos pero de origen colombiano ha conquistado a millones de personas con su talento y su estilo R&B.

Entre los proyectos que ha publicado están Telepatía, su hit más reciente que está triunfando en las plataformas digitales. Y es que con tan solo 27 años se ha convertido en una cantante y compositora a la que no podemos perder de vista. Pero, ¿quién es Kali Uchis? Te presentamos cinco datos sobre ella que te volarán la cabeza.

¿Por qué Kali Uchis?

Su nombre real es Karly Marina Loaiza. La supuesta razón por la que decidió adoptar este nombre artístico es debido al mote que le había puesto su padre: Karluchis. Según informa el medio Fucsia, se trata de una derivación de esta cariñosa palabra.

Sus orígenes

Como mencionamos en líneas anteriores, Kali nació en Estados Unidos, en concreto, en el estado de Virginia. Pero su infancia la pasó en Pereira, Colombia, hasta que sus padres decidieron mudarse a Estados Unidos huyendo del conflicto de su país.

No obstante, siempre mantuvieron los viajes entre ambos lugares. Tanto es así que Kali estudió durante unos años en Colombia y, otros, en su país natal.

Con grandes referentes

Lo creas o no, esta joven promesa del R&B ha colaborado con grandes artistas de la industria. Uno de ellos es Snoop Dogg, a quien acompañó en la canción On Edge, publicada en el mixtape del rapero, That's My Work 3. Pero eso no es todo.

Cuando publicó su primera EP Por Vida en 2015, artistas de la talla de Diplo y Tyler, The Creator se pusieron a los mandos de su producción. ¡Kali ya apuntaba alto! Posteriormente, la banda británica Gorillaz la invitó en su canción She's My Collar. No obstante, su cúlmen llegó con El Ratico, la canción de Juanes en la que nos conquistó con su estilo spanglish.

Mac Miller y Jorja Smith son otros de los artistas con los que ha colaborado.

Su pasión es el jazz

Pues sí. Kali es una auténtica amante de este género. Según desveló en una entrevista para Neo2, formó parte de una banda de jazz en su colegio. "Siempre estuve enamorada de la música en general, no paraba de buscar artistas con sonidos únicos y siempre me ha gustado la poesía", explica.

¡Y la moda!

En esta misma entrevista, la colombiana confesó que le encanta la combinación de moda y música. "Siempre me ha gustado hacer mi propia ropa y crear mi propio look. Cualquier cosa que me haga sentir sexy y que me dé la sensación de ser poderosa, pero que sea cómoda para bailar también", dice.

Ahora, Kali está triunfando por todo el mundo con su nuevo álbum Sin Miedo, que trae temas como Telepatía. Una canción que ha dado de qué hablar en las plataformas digitales.