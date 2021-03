Sarah Harding, de Girls Aloud, anuncia que tiene cáncer terminal y conmociona a Reino Unido

Terrible noticia. La cantante Sarah Harding, exintegrante de la banda británica Girls Aloud, ha desvelado que padece un tipo de cáncer terminal. Lo ha hecho ella misma a través de su libro de memorias Hear Me Out, en el que ha confesado que la Navidad de 2020 fue la última para ella.

Algunos extractos de esta publicación han podido leerse en Time y son de una gran dureza. Durante el confinamiento, la artista se sentía mal, pero en ese momento, abrumada por la situación de la pandemia, fue reacia a buscar ayuda médica. En verano de 2020, cuando el dolor ya era muy patente, le diagnosticaron un cáncer de mama en estadio avanzado.

En los últimos meses, Sarah se sometió a una mastectomía y a sesiones de quimioterapia intensiva, pero. lamentablemente, el cáncer se extendió hasta llegar a su columna vertebral, tal como ha informado el diario británico Mirror.

Sarah Harding, retratada en un evento en 2018. / Photo by Mike Marsland/WireImage

"En diciembre, mi médico me dijo que la próxima Navidad probablemente sería la última", puede leerse en uno de los extractos que publicó el sábado Time. "Estoy en una etapa en la que no sé cuántos meses me quedan", es otra de sus revelaciones. Unas durísimas palabras que han conmocionado a seguidores del grupo y a todo Reino Unido, también a sus propias excompañeras de Girls Aloud.

Una de ellas es Sheryl Cole, quien se enteró de la noticia por su propia amiga. Sarah la llamó a través de Facetime y no pudo evitar llorar: "Sarah terminó consolándome".

En su último post de Instagram, Sarah posteaba la portada de su libro Hear me out y compartía con todos sus fans un bonito mensaje. "Gracias por el cariño y el apoyo, en los días malos me ayuda mucho", escribía. "Entre tratamientos y visitas al hospital, he logrado terminar mi libro", confesaba la cantante en Instagram, donde se ha referido al contenido de sus memorias y al título de las mismas: "He llamado al libro "Hear Me Out" porque es el título de la canción que escribí en el segundo álbum de Girls Aloud y siempre me ha encantado".

A sus 39 años, Sarah continúa luchando contra el cáncer y se ha mudado a casa de su madre, Marie, que la está cuidando. Sin embargo, la cantante mantiene una actitud positiva frente a la enfermedad y ha expresado que quiere aprovechar al máximo todo el tiempo que tiene. "Creo que lo que realmente me gustaría hacer es ver a todos mis amigos, todos juntos. Una última vez... una forma de decir gracias y adiós".