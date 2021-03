¿Quién es Fernando Arribas, el padre biológico del hijo de Concha Velasco?

Concha Velasco acudió este fin de semana a Sábado Deluxe para compartir con los espectadores su gran secreto: la identidad del padre biológico de su hijo Manuel. Pasó años y años ocultando este misterio, pero decidió resolverlo en el programa de Telecinco, desvelando que el director de fotografía Fernando Arribas la dejó embarazada cuando él estaba casado.

“Estaba tan locamente enamorada de Fernando que le dije que nos casáramos y me dijo que no podía porque ya estaba casado. Me quedé embarazada, pero no se lo dije a nadie. Estuve a punto de abortar", contó Concha Velasco ante la mirada atónita de Jorge Javier Vázquez.

¿Quién es Fernando Arribas?

Esta es una pregunta que se está haciendo una parte de la audiencia desde que Concha Velasco desveló en Sábado Deluxe su secreto mejor guardado. Además de director de fotografía, uno de los pocos datos que dio la actriz sobre el que fue otro de los grandes amores de su vida, Fernando Arribas marcó varios hitos en su carrera profesional.

El secreto de Concha Velasco, en vídeo

Para empezar, participó en algunas películas muy conocidas. Las crueles, de Vicente Aranda; Tormento, de Pedro Olea; y Las largas vacaciones del 36, de Jaime Camino; son algunos de los largometrajes más populares en los que trabajó el cineasta, aunque el Goya se lo llevó por Divinas palabras (1987).

Fernando Arribas también fundó y presidió la Asociación Española de Directores y Directoras de Fotografía, además de ser un miembro muy activo de la Academia de Cine. Arribas murió el pasado mes de enero a los 80 años de edad, tal y como contó Concha Velasco en Sábado Deluxe.