George Michael, en última visita a LOS40: “un chico sensible” contra la “crueldad” de los medios

El 15 de Marzo de 2004, George Michael publicó Patience, su quinto y último álbum de estudio, y el primero con material inédito después de una larga pausa de ocho años. Tres días después del lanzamiento, el músico inglés quiso presentarlo en España y ofreció su última entrevista en los estudios de LOS40. Fue una charla muy amena, en la que George nos dejó titulares jugosos. Contó anécdotas, se sinceró hablando de cuestiones personales, manifestó su fobia a la fama y se confesó como un “chico sensible” incómodo con “la crueldad de los medios”.

Después de más de una década, George Michael aterrizaba en Madrid el 18 de Marzo de 2004. Pocas horas después, entraba en los estudios de LOS40 expresando un requisito: no quería cámaras: “odio las cámaras, desgraciadamente parece que a las cámaras yo sí les gusto”. Previamente, el artista había manifestado que no le gustaban las entrevistas: “en muchas ocasiones te hacen las mismas preguntas, pero tampoco se puede decir que todas sean aburridas, depende del rollo que lleven en un día determinado”.

“La última vez que estuve en Madrid con una novia… me robaron el pasaporte”

Ese día determinado, George Michael no se aburrió… “llevo tanto tiempo sin hacer entrevistas, que están resultando mucho más interesantes de lo que me resultaban hace tiempo”. Y empezó recordando su anterior viaje a Madrid, que no fue precisamente placentero: “Para ser sincero, la última vez que estuve en Madrid estaba con una novia y estuvimos todo el fin de semana recorriendo Madrid, intentando conseguir un pasaporte porque me habían robado el mío aquí y estuve durmiendo en el suelo de la casa de alguien, no me afeité en dos días. Recuerdo que estaba tan desesperado por conseguir mi pasaporte o un pasaporte temporal, que no me acuerdo mucho de ese viaje. Por cierto, no recuperé mi pasaporte”.

“Mis fans han tendido una paciencia increíble”

Patience era el quinto álbum de George Michael, el siguiente a "Songs from the last century" (1999) su único disco de versiones, y el primero con canciones inéditas desde Older (1996). Habían pasado, pues, ocho años… de ahí su título, ‘Paciencia’: “Realmente, tiene dos significados que son para mí muy adecuados. Primero por mis fans, que han tenido una paciencia increíble, y yo tuve una paciencia increíble porque sabía que, después de los malos momentos personales que estaba atravesando, mi inspiración se resintió. Sabía que tenía que esperar y necesitaba paciencia para trabajar duro y componer temas que realmente merecieran la pena. Por otra parte ‘paciencia’ hace referencia a la situación que se vive en el mundo. Es la palabra más importante ahora mismo en nuestro vocabulario”.

George Michael. / Dave Benett/Getty Images

“Si mi madre no hubiera fallecido…”

Los malos momentos personales a los que Michael se refiere, están vinculados con el fallecimiento de su madre. Recordamos que fue en Febrero de 1997, cuando su madre Lesley Angold Panayiotou, murió de cáncer a los 60 años. Michael mantenía con ella una relación profunda y muy especial, y se quedó tan devastado que incluso llegó a declarar en The Guardian: "Para ser fiel a la realidad, tendría que decir que no quiero vivir, así debería haber sido tras la muerte de mi madre. Tuve este sentimiento abrumador de que lo mejor se había marchado con ella. Amaba tanto a mi madre y la respetaba tanto".

En la entrevista realizada por Fran Blanco para LOS40, en Marzo de 2004, el artista reconoció que perder a su madre le había marcado, tanto personal como profesionalmente. Fue ese un factor principal que influyó en el retraso del lanzamiento de Patience: “Estoy seguro de que si mi madre no hubiera fallecido, no habría tardado ocho años en sacar este disco, pero hay cosas que requieren su tiempo”.

“Soy demasiado viejo… cuando era más joven sí me planteaba tener una familia”

En las canciones de Patience, hay “manifestaciones de amor que nunca antes había hecho" y al mismo tiempo muestran sus sentimientos de forma más sincera. Amazing, por ejemplo, está dedicada a su pareja entonces Kenny Goss. Y la figura del padre o de la madre aparecen en algunos temas como en My mother has a brother, en el que el artista hace una incursión en la historia de su familia hablando de un tío gay que se suicidó cuando él había nacido. ¿A George Michael le hubiera gustado formar una familia?: “No, soy demasiado viejo para eso. Cuando era más joven creo que sí me planteaba tener una familia, pero a los 40 años, definitivamente… Veo toda la felicidad que les proporcionan a mis amigos los hijos, pero también veo toda la ansiedad y la preocupación. Y soy muy feliz en mi vida. Conozco a mucha gente gay que quiere adoptar, pero no creo que Kenny (Goss) y yo… no entra en nuestros planes”.

“Los medios se han vuelto muy crueles, y yo soy un chico sensible”

Poco antes de que Patience se pusiera a la venta, George Michael anunció que sería el último. En lo sucesivo, su música solo estaría disponible en Internet. No fue una decisión precipitada, no hacía falta esperar para ver cómo funcionaba el álbum: “No, no, no… La verdad es que, estoy seguro de que el disco ya está funcionando muy muy bien en su primera semana, y estoy seguro de que es algo me podría llegar a tentar. Pero la verdadera cuestión es que pienso sinceramente que tuve dificultades con toda la fama que tuve anteriormente, la forma de celebridad ha cambiado y yo me siento muy incómodo intentando conciliar durante el resto de mi vida profesional con este tipo de escrutinio mediático, creo que los medios de han vuelto muy crueles e insensibles, y yo soy un chico sensible”.

“La negatividad de los medios no encaja con mi personalidad”

A pesar de que Georgios Kyriacos Panayiotou llevaba casi 25 años en la música (sumando sus años con Wham!) y era un personaje célebre en todo el mundo, no encajaba bien ser el centro de los focos mediáticos. Durante años luchó con la fama, se sentía desilusionado y presionado, no se acostumbraba: “No, no, porque si piensas en mi carrera desde finales de los 80’s, la verdad es que he hecho muy poca promoción. Cuando la he hecho, ha sido como un shock para mí, y según te vas haciendo mayor, se hace menos cómodo para mí estar en el centro de atención. Cuando era un hombre joven, al principio, por supuesto me encantaba como a todo el mundo. Pero era una época diferente y creo que la negatividad que domina en los medios es algo que no encaja con mi personalidad”.

Por último, George Michael se despidió expresando su cariño hacia España. “Es uno de los países más fieles conmigo. Considerando la poca promoción que hago, verdaderamente España me ha apoyado durante los últimos 15 años…”.