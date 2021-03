Chenoa se sincera sobre su ruptura con David Bisbal: ¿Qué hizo con su famoso chándal gris?

Si hay una historia de amor que se nos quedará siempre grabada en la memoria a los españoles es la de Chenoa y David Bisbal. La pareja que se gestó entre los ensayos de Operación Triunfo forma parte de la historia de la Televisión y eso es algo con lo que tanto Chenoa como David tienen que lidiar aunque a veces resulte un poco pesado después de tantos años.

Fue en la primera edición del Talent donde conocimos a Chenoa como cantante y como persona, ahora, además de la música, la artista también disfruta de su carrera televisiva participando en programas como Tu cara me suena -donde ejerció de jurado- o en Dos parejas y un destino, el programa de Televisión Española.

Es en este último programa donde la cantante ha compartido una charla con La Terremoto, y en esta conversación, la artista ha hablado de sus inicios en el mundo de la música, su paso por Operación Triunfo y también de su ruptura con David Bisbal.

Como afirmaba La Terremoto, "Erais nuestros Ava Gardner y Frank Sinatra. Erais una pareja nuestra porque vimos la historia de amor. Fue muy bonita" y es que es cierto que la ruptura entre la pareja fue realmente mediática, y a día de hoy, sigue saliendo a relucir en numerosas ocasiones.

Chenoa ha hablado con sinceridad, asegurando que aunque ya ha pasado mucho tiempo y ahora cada uno de ellos ha rehecho su vida por separado, cuando sale el tema, no le queda otro remedio que hablar. "Esa historia ha quedado un poco en el corazón, a veces yo contesto porque intento hacerlo con naturalidad y otras a veces parece que saco yo el tema, pero es que todo el mundo habla de ello. Los dos éramos muy públicos, y por ese lado había que apechugar, pero ya han pasado 20 años", expresaba la cantante.

"No tengo guardado el número de David"

La Terremoto ha querido saber cómo tenía guardado Chenoa el número de David Bisbal, y su respuesta ha sido clara y ha asegurado que no lo guarda, ya que según ha explicado, el cantante no forma parte del grupo de chat que comparten algunos de los compañeros de la edición.

"No lo tengo, no está, nunca ha estado en el chat en realidad, lo que pasa es que la gente piensa que run run va fuera... No, pues lo mismo que te digo que el de Vero no lo tuve hasta que no la vi cuando volvió a España. Y con David pasó lo mismo, trabajó mucho fuera y luego aquí, no lo tengo", aseguraba Chenoa.

¿Qué hizo Chenoa con su famoso chándal gris?

La cantante ha hablado abiertamente de este tema, respondiendo todas las preguntas de La Terremoto, incluso cuando esta ha querido saber qué había pasado con el chándal gris.

Sin dar mayor importancia al asunto, la cantante aseguraba que el chándal dejó de formar parte de su armario. "Yo creo que lo regalé", expresaba. Aunque sí ha reconocido que guarda algunos de los regalos que le hizo David como un vestido que a día de hoy, aún conserva.