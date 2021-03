Rosalía se inspira en la tradición catalana y en su abuelo para sus zapatillas con Nike

Está claro que Rosalía no es solo una cantante. Su influencia va más allá y se ha convertido en una generadora de tendencias como pocas. Cada cosa que se pone o que menciona, se examina con lupa por millones de personas.

Así que, no queremos ni imaginar el tiempo record en el que se van a agotar las zapatillas que ha diseñado para Nike. Todavía no tenemos fecha de salida, pero ya hemos podido verlas. “Just dit it, Rosalía”, podemos leer en la plantilla de dentro de la deportiva.

Y no llama la atención tanto la zapatilla en sí como la manera en la que utiliza los cordones para presentarla. Se ha inspirado en su abuelo y en un calzado típico catalán que defendía siempre Salvador Dalí.

Hablamos de la espardenya o alpargata de toda la vida que tiene esos cordones tan largos que dan vueltas en la parte baja de la pierna de quien las lleva. Ella misma ha compartido un vídeo en el que vemos cómo le quedan.

Inspirada por sus orígenes

“Tuve la oportunidad de diseñar un par de zapatos Nike y me inspiré directamente en un tipo de zapato tradicional que mi abuelo solía usar todo el tiempo; las alpargatas. Las zapatillas Nike están inspiradas en ellas. No puedo esperar parar mostrarlos porque son realmente especiales”, explicaba la cantante el podcast Gurls Talk.

De momento ya sabemos cómo se van a llamar: AF1 Espradille y estamos convencidos de que ya está en la lista de deseos de muchos. Algunos ya se han pronunciado.

Rossy de Palma: Adoro ❤️❤️❤️❤️

Leslie Grace: 😍😍😍 quierooooo

Tainy: Felicidadesss rompiste 🔥🔥🔥

María Escoté: 😍😍😍

Swae Lee: Fire

James Rhodes: want

Itziar Castro: Woooow visca

De esta manera Rosalía se une a la larga lista de artistas que han diseñado su propio modelo de zapatilla. La catalana le sigue los pasos a su buen amigo J Balvin que lo ha petado con sus Jordan.