Edurne sale a pasear con la pequeña Yanay y todos se fijan en el llamativo carrito de bebé

Edurne acaba de ser madre y lo que toca ahora es disfrutar al máximo de su pequeña Yanay. Y es que con tan solo dos semanitas de vida y ya le ha robado el corazón a la cantante, a David De Gea y a toda su familia. "Cómo puede ser que, con tan solo una semana, te pueda querer más que a mi vida!?? Mi bebita preciosa!!", escribía Edurne hace tan solo una semana en Instagram posando con su bebé.

Ahora, la cantante de temas como Tal vez ha compartido una nueva instantánea junto a su hija, esta vez, fuera de casa. "Empezando la semana con un buen paseíto!! Feliz lunes!!", escribía Edurne junto a una imagen en la que vemos a la artista posando junto al carrito de Yanay al aire libre y disfrutando del buen tiempo que hace este lunes de marzo.

Muchos corazones han invadido los comentarios de la publicación, pero muchos de sus seguidores no han podido pasar por alto el modelo de carrito de bebé, bastante llamativo por su color rojo intenso. A la mayoría de las seguidoras de la cantante y presentadora les ha encantado y son muchísimos los comentarios alabando el gusto y el atrevimiento de la cantante, pero hay gente a la que no ha convencido tanto. Desde luego, no pasa desapercibido.

anagc210859: Pero que bonito el carrito de q marca es??

esthermr30: Qué cuqui el carrito❤️😍😍

noeliafierrooporto: Me encanta😍 la silla y tú bolso a juego.

su_susipop: 😳tú me encantas pero... el carro🙄

Anitacromagnon: Soy a única qué cree que ese carro es horrendo y que esto lo hace por publicidad?

El carrito de la hija de Edurne

La artista ha etiquetado en la foto a la marca del carrito, en un claro agradecimiento por el detalle. Se trata de un modelo de Cybex Global con diseño exclusivo de Jeremy Scott, icono norteamericano de la moda. El carro tiene un diseño muy divertido a base de lunares y como detalle de un gran lazo en la capucha y bolsa neceser a juego.

El carro está valorado en 579,95 euros (gastos de envío aparte) y puede comprarse a través de la web de Cybex Global. El de Edurne es el modelo Priam Lux Carry Cot, especial para recién nacidos.

Adriana Abenia también lo tiene

La presentadora Adriana Abenia también tiene el mismo modelo de carrito para su hija Luna. De hecho, ya la vimos en una imagen de instagram el pasado 26 de febrero y ahora no ha dudado en comentar la foto de Edurne: "Vamos a tener que ir a pasear a las enanas juntas con nuestro discreto carro! 😂", escribía.