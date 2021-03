Crónica: Go Roneo despegan como fenómeno en Madrid con su sold-out pandémico

Llamar aún a Go Roneo “grupo emergente” es estar desfasado. El cuarteto ya hace tiempo que despegó alto, aunque ahora lo acaban de confirmar de manera oficial con su sold out en Madrid.

Planear un concierto en tiempos de pandemia es apto sólo para valientes, y este grupo apostó por su show en la capital hasta el final. En plena mañana de sábado, la plaza de Jacinto Benavente se empezó a llenar de fans con unos estilismos imposibles, que sólo se verían eclipsados por los cuatro segovianos que les esperaban tras el telón del Teatro Calderón.

Hens, Sesentay6, Delgao y Only rompieron la cuarta pared tras una ovación de setecientas voces que sólo consiguieron silenciar con su particular versión del Zorra de Bad Gyal. Intercalando con sus propios temas, no fue la única versión de la noche -aunque fue a pleno mediodía, supieron darle el toque verbenero necesario para ambientar-: También versionaron temas de El Canto del Loco u Hombres G.

Gracias por adoptarme para este conci tan especial @Go_Roneo os quiero un montón 💜💜💜 pic.twitter.com/zmIvNTigeo — D3llano (@D3llanoMusic) March 13, 2021

Pero ya tienen un repertorio importante a sus espaldas, y gracias a sus canciones fueron consiguiendo poco a poco que su público cada vez se entregase más. Tenemos que hablar, Lo siento mama, Go Zorreo… D3llano como DJ Invitado orquestó sus respectivas bases para reventar el teatro.

Y esto último es literal: La entrega de los fans, que llenaron patio de butacas, plateas e incluso palcos, se vio materializada en una vibración continua en el suelo del edificio. Y es que canciones como Hello Kinki, Soy un Capullo o la novísima Soy un dramas -como adelanto inédito en compensación a no haber hecho una entrada triunfal en limusina rosa para evitar aglomeraciones- no son aptas para distanciamiento social.

Dejaron claro que son de músicos, amigos; y de amigos, músicos. A raíz que el setlist del concierto seguía su curso, los cuatro chicos -orgullosamente- segovianos, fueron demostrando su química a través de abrazos y discursos bien pegados. Pero que no cunda el pánico: Con el tiempo que pasan juntos, se consideran convivientes.

Después de despegar en su particular Nave Especial -una de sus últimas y más celebradas canciones-, el grupo siguió con la recta final del concierto. De hecho, una de sus últimos ases en la manga era el estreno en directo de Coca-Cola y Mentos, del que llegaron a desvelar fecha de lanzamiento.

Un bis de lo más épico protagonizó el último cuarto del concierto, que lógicamente se reservó los temas más alabados. Con la archiconocida por fans acérrimos Larios o la folclórica Chica Segoviana, los chicos después se despedían defintivamente de la capital con éxitos como Pop Pa' Tu Crush y Tu Carita… Prometiendo volver pronto.

Así, dejaban el escenario del teatro despidiéndose de una jornada musical cuyo autotune mezclado con la acústica teatral hizo vibrar un teatro entero. Delgao llegó a decir notablemente emocionado que este era su punto de partida hacia arriba, aunque todo apunta a que la humildad primará en su directo y nunca perderán su esencia: La de tres raperos y una estrella del rock.