Ozuna: un hackeo a sus redes, su futuro con Rosalía y dos lecciones de fe y humildad

Ozuna se ha convertido en uno de los nombres estrella de Hollywood. El cantante puertorriqueño ha sido fichado por varias distribuidoras para utilizar sus pegadizas canciones como reclamo, y ya ha firmado con Universal Pictures para formar parte de la banda sonora de Fast & furious 9 y, recientemente, lo veremos poniendo uno de los temas principales de Tom y Jerry, la adaptación en formato live-action que estrenará Warner Bros. el próximo 26 de marzo.

En LOS40 hemos charlado con Ozuna y le hemos preguntado cómo está viviendo este momento, a qué se debe enfrentar cada día que sale ahí fuera frente a una avalancha de fans –todo mediante distanciamiento social y medidas de prevención estrictas– y qué le está afectando más en los tiempos del coronavirus, si la soledad o el desapego con sus seguidores. Sus respuestas no dan lugar a dudas: es un tipo cercano, humilde y muy majo que valora a su público.

También nos cuenta que su cuenta de Instagram fue hackeada, que de momento no tiene colaboraciones con Rosalía, su gran amiga, aunque está deseando volver a juntarse con ella y sacar toda su vena creativa y, además, nos explica a qué momento del pasado volvería sin dudarlo, dejándonos una gran lección de humildad que todos deberíamos apuntar.

"Esto ha afectado a todo el mundo", nos explica. "Yo no puedo ver a mis fanáticos, no puedo compartir con ellos, cuando me piden una foto tengo que decir que no: eso me duele más que cualquier cosa. Simplemente porque no soy ese tipo de persona. Muchos fans dirán: 'Ah, es que Ozuna no se quiere tirar fotos'. Contra, es que hay un virus, una pandemia. Muchas personas te empiezan a ver diferente. Están pasando tantas cosas, el mundo está cambiando: debemos disfrutar más del presente, dejarlo todo en manos de papito Dios".