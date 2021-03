Revive el show ‘Studio 2054’ de Dua Lipa con un documental exclusivo

Si te perdiste el show exclusivo que Dua Lipa ofreció para presentar su álbum Future Nostalgia, no temas. Studio 2054 vuelve con más fuerza que nunca.

Gracias a Live Now y de la mano de LOS40, el concierto online está de nuevo disponible, pero esta vez, junto al documental The Story Behind The Show que desvela imágenes exclusivas de lo que sucedió detrás de las cámaras. Puedes revivirlo por tan solo 17€. ¡Es un planazo! Eso sí, date prisa porque estará disponible durante tres semanas y media más.

El concierto de Studio 2054 tuvo lugar el 27 de noviembre de 2020, registrando unas cifras de audiencia que dieron de qué hablar. Acumuló más de cinco millones de espectadores de todas las partes del mundo que tomaron este show como una experiencia única de disfrutar de la música de nuestra protagonista en directo.

Y es que este evento estuvo lleno de sorpresas. Artistas de la talla de J Balvin, Bad Bunny, Miley Cyrus y Elton John, entre otros, la acompañaron en esta velada para regalarnos una noche futurista, nostálgica y llena de ritmos. Se grabó en un almacén con un gran decorado, poniendo en evidencia el buen gusto de Dua.

Ahora Studio 2054 llega de nuevo a nuestras vidas para disfrutarlo tantas veces deseemos por un precio muy razonable. Su documental lo hace aún más especial. De hecho, en él también disfrutamos de las entrevistas a la propia Dua y a algunos de sus amigos invitados.

La intérprete de Physical fue una de las galardonadas durante la noche de los Premios GRAMMYs de 2021. Su álbum Future Nostalgia, protagonista de Studio 2054, consiguió el premio a Álbum Pop, derrotando así a los trabajos de Justin Bieber, Lady Gaga, Harry Styles y Taylor Swift.

Y es que la británica se ha convertido en una de las mayores referentes de estos sonidos entre las nuevas generaciones de artistas que prometen un futuro seguro y lleno de música. Ahora tú puedes ser testigo de cómo se prepara una artista para presentar su proyecto ante las cámaras y sobre un escenario. ¡No te pierdas su Studio 2054 y el documental que lo acompaña!