El tropiezo de Damon Albarn cuando anunció en LOS40: “Los días de gira de Blur se han terminado”

Las tiranteces entre los miembros de Blur se hicieron más que evidentes aquel mes de marzo de 1999, cuando Damon Albarn se presentó solo en los estudios de LOS40 para promocionar el sexto álbum de la banda británica. Sus compañeros, Graham, Alex y Dave, se habían quedado en casa. Ya durante la grabación de 13, raramente los cuatro coincidían en el estudio. Todo parecía indicar que habían empezado a separarse. Tanto es así, que Damon le confesó a Tony Aguilar: “Nuestros días de gira se han terminado”.

Solo dos años antes de esa entrevista, el 13 de febrero de 1997, Los 40 Principales habían organizado el ‘Día Blur’ y los cuatro visitaron cuatro emisoras de la cadena el mismo día. Empezando por Madrid y siguiendo por Sevilla, Valencia y Barcelona. Fue algo único que Damon recordaba así: “¡Dios mío! (un día, cuatro ciudades ¿lo habéis hecho en algún otro sitio más?) No, no, no. Es algo que solo se puede hacer una vez en la vida y no se puede intentar repetir”. En aquel momento, el grupo al completo promocionaba su quinto álbum, el homónimo Blur.

Su adiós definitivo al britpop

El 15 de marzo de 1999, se ponía a la venta 13. Ese mismo día, Damon Albarn se sentó en el estudio de LOS40 para presentarlo. La entrevista se pudo ver en directo a través de la web oficial de la cadena. El cantante empezaba explicando por qué el grupo había decidido dar un giro radical a su sonido: “Después de 10 años con la banda, en los que te planteas hacer muchas cosas, llega un momento en el que necesitas avanzar, si no, sigues haciendo lo mismo. Ahora estamos empezando a hacer cosas más innovadoras que las que hacíamos al principio”.

El sexto álbum de Blur era la confirmación de su alejamiento del britpop de sus comienzos, un proceso que la banda ya había iniciado con su anterior trabajo, pero que era “más obvio en este álbum”. Para esa exploración dentro de la música electrónica y experimental, contaron con la ayuda de William Orbit, después de romper con su productor habitual Stephen Street.

Las máquinas y el frío de Estocolmo

Respecto al uso de “tantas máquinas” en la producción de 13, Tony Aguilar cuestionaba: ¿No crees que pueda enfría un poco el concepto de Blur? ¿O quizás por eso lo habéis presentado en Estocolmo?: “Sí, puede ser. Creo que Estocolmo es precioso, estuvimos un par de días, el tiempo fue maravilloso. La combinación de la luz de sol y la nieve. Todos los instrumentos electrónicos que utilizamos, el sonido, el tipo de ordenadores, eran realmente antiguos, como viejos transistores y cosas electrónicas… que dieron un sonido cálido al final”.

“Pude incorporar mis sentimientos personales”

El líder de Blur no tenía miedo a que la gente no entendiera este cambio y asumió el riesgo: “No es tan difícil porque realmente disfrutamos haciendo el disco. Pude incorporar mis sentimientos personales y eso se transmite”, contaba Damon en LOS40. Esos sentimientos personales a los que alude el cantante, están relacionados con su infelicidad después de su ruptura sentimental de Justine Frischmann (de Elastica). Durante la grabación “estaba deprimido, necesitaba hacer algo. Grabar un álbum fue un enorme escape. No sé lo que habría ocurrido si no hubiera empezado a trabajar”, comentaba en NY Rock.

Tender, el primer single, es una de esas canciones personales inspiradas en su separación de Justine. Una composición de Damon Albarn y Graham Coxon que la banda describió como ‘country-gospel’ y que, según comentaba Tony Aguilar: “Escuchándola, a mucha gente se le vienen a la cabeza temas como Give peace a chance de John Lennon”. Curiosamente, a Albarn le ocurría lo mismo: “La primera vez que lo escuché fue lo que pensé también, pero no está mal, están bien, ¿no?.

El 15 de mayo de 1999, justo un mes después de la visita de Damon Albarn, Tender se convertía en la cuarta canción de Blur que coronaba la cima de LOS40. También fue la última.

“Nuestros días de gira se han terminado”

Muchas de las canciones de 13 son piezas unidas procedentes de ‘jam sessions’, y los cuatro miembros del grupo raramente coincidieron al mismo tiempo en el estudio. La tensión había ido ‘in crescendo’ durante las sesiones. Orbit recuerda: “Había una batalla entre la dirección más experimental de Damon y la punk de Graham. La de Graham es la que prevaleció. Si esa tensión había ido creciendo en los LP's previos, aquí llegó a su punto crítico".

El mal rollo era tan ostensible, que Damon Albarn anunció en LOS40 el fin de las giras del grupo cuando Tony le comentaba: “Los fans quieren saber cuándo vais a actuar en España”. “No habrá más giras nunca más. A lo mejor festivales o algo así. No es que no vayamos a venir a España de gira. Nuestros días de gira se han terminado".

La metedura de pata de Damon Albarn

Es evidente que Damon se precipitó. Metió la pata hasta el fondo. Entre 1999 y 2000, Blur emprendió una extensa gira que recorrió toda Europa, además de pasar por Brasil, Argentina, Nueva York o Texas. Y no solo eso, también paró en España. El 4 de junio de 1999, la banda londinense protagonizó un concierto 'Básico 40' en la Sala Universal Sur de Leganés (Madrid) y presentó en formato acústico las canciones de 13. Fue una actuación exclusiva para los oyentes de Los 40 Principales.

Cuando el tour terminó, los miembros se centraron en otros proyectos. Albarn, por ejemplo, dedicó su tiempo a Gorillaz. En el siguiente álbum de Blur, Think Tank (2003), Coxon apenas participó. Y de nuevo, la banda realizó una larga y exitosa gira con Simon Tong (ex guitarrista de Verve) sustituyendo a Coxon. A continuación, entre 2004 y 2008, los británicos pararon, aunque reanudaron su actividad sobre los escenarios como cabezas de cartel de numerosos festivales en 2009 y 2012.

En 2015 Blur publicó su primer álbum de estudio en 12 años: The magic whip. Marcó el regreso de Graham Coxon y del productor Stephen Street... y la vuelta a los directos de Blur. Desde entonces, el cuarteto mantiene activado el botón de pausa. En 2018, Albarn dijo que una reunión de Blur "en ningún caso es una posibilidad". Pero visto lo visto, eso nadie lo puede saber.