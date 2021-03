Nia (PRISMA) nos desvela cómo vive una española el día a día en un grupo de K-Pop

El K-Pop es un fenómeno imparable. Los artistas que forman parte de la escena han conquistado las listas de éxitos internacionales, y cada vez son más los que caen rendidos ante sus ritmos y coreografías. BTS, BLACKPINK, MONSTA X o Red Velvet son algunos de los que suenan por todo el mundo.

Otro de los grupos que se está haciendo poco a poco con la escena es PRISMA, formado por artistas surcoreanas, estadounidenses, italianas e, incluso, españolas. En el caso de esta última se trata de Nia, una joven valenciana que ha cumplido su sueño de convertirse en una idol.

En LOS40 hemos tenido la suerte de charlar con ella acerca de su experiencia, de sus vivencias en Corea y del día a día formando parte de una girlband de K-Pop. Eso sí, debido a la pandemia, se han visto obligadas a regresar a sus países temporalmente.

Pregunta (P): Gracias, Nia, por estar con nosotros. Lo primero de todo: ¿cómo te encuentras?

Respuesta (R): Por una parte bien porque he visto a mi familia, que hace tiempo que no la veía. Pero al mismo tiempo me encuentro como ansiosa por volver otra vez y ver a las chicas y seguir lo que hemos empezado.

P: ¿Y PRISMA? ¿En qué momento se encuentra el grupo?

R: Ahora que cada una está en su país tenemos cada día la misma rutina que teníamos en Corea, de entrenamientos y clases, pero es online. Clases de coreano online, clases de canto online y las de baile también son online.

PRISMA, girlband de K-Pop, formada por Gyeong Min, Sally, Nia, Eun Byeol y Miriam / Foto cedida por Union Wave Entertainment

P: ¿Cómo recuerdas el momento en que supiste que formarías parte de este proyecto de K-Pop?

R: La verdad es que me acuerdo que era verano y yo estaba con mis amigas en la playa cuando subieron los resultados de las audiciones y fue bastante emocionante. No me lo podía creer.

P: ¿Cómo te entrenaste para ser una idol?

R: Yo llevaba desde que era muy pequeña, desde los 8 años, más o menos, yendo a clases de canto principalmente pero también había hecho clases de ballet y de hip hop. Lo que hice fue que todos los días tenía un entrenamiento físico para estar en forma y clases de baile y canto.

P: ¿Qué se siente al cumplir tu sueño de formar parte de una girlband de K-Pop?

R: Bastante bien, no voy a mentir. Se siente bastante bien serlo. También hay que decir que es muy duro. Al ser de las primeras españolas, también hay personas que a los cambios les cuesta más adaptarse, entonces también es duro. Pero se siente bastante bien.

P: Como española e integrante de PRISMA, ¿qué diferencias encuentras con respecto a las girlbands o grupos que escuchas de tu país?

R: Una característica que tiene el K-Pop es que las coreografías y los videoclips suelen ser bastante impactantes, como muy coloridos, muy diferentes. También, la verdad es que los grupos españoles, las diferencias que tienen con los del K-Pop, es que en Asia o Corea, para formar un grupo tienes que hacer audiciones para una compañía. Si las pasas, te entrenan durante años y si tienes suerte, debutas. En Europa, que yo sepa, no hay un sitio específico como una compañía donde te entrenen para eso.

P: En cuanto al K-Pop, ¿qué opinas de su proyección a nivel internacional? Grupos como BTS y BlackPink, entre otros, están triunfando, e incluso aterrizando en los Grammy.

R: Es un gran proyecto que si sale bien puede abrir muchas puertas a mucha gente. A gente que por ejemplo antes su sueño era ser idol y era impensable, era imposible. Entonces si este proyecto sale bien, abriríamos muchas puertas y mucha gente podría llegar a pensar que su sueño no es tan imposible como lo parecía antes.

P: Si no hubieses estado en PRISMA, ¿hubieses querido formar parte de un grupo igualmente?

R: Pues sinceramente no lo sé. No tengo ni idea. La música me gusta desde que soy muy pequeña. Siempre me ha gustado y la disfruto las 24 horas del día. Si no hubiese sido aceptada, no hubiese tirado la toalla. Yo hubiese seguido intentándolo.

P: ¿Cómo es el día a día en PRISMA?

R: Nos levantamos como a las seis y doce de la mañana y nuestras clases empiezan a las ocho, lo que pasa que desde nuestra casa a la compañía hay un trozo y hay que coger metro y bus. A las ocho empezamos clase de canto, que son individuales una hora y luego otra hora todas juntas. Luego acabamos y es la hora de comer. Comemos sobre las doce y tenemos una hora de descanso. Luego tenemos clase de baile, que son cuatro horas y después de clase a baile hay algunos días que tenemos clases de actuación o clase de coreano. Acabamos por la noche.

P: ¿Qué has aprendido de cada una de tus compañeras? ¿Y ellas de ti?

R: Ninguna de nosotras se ha rendido con su sueño, que era convertirse en una idol de K-Pop. Entonces he aprendido a no rendirme por las cosas que quiero. He aprendido a escuchar más a la gente, a ser más paciente y muchos idiomas. Ellas de mí… no lo sé. A lo mejor el saber escuchar porque siempre en el grupo me habían dicho que era la que más calmada estaba cuando había algún problema, la que escuchaba y no se alteraba tanto. Entonces yo creo que han podido aprender de mí eso.

P: Publicaste una carta en el perfil de PRISMA en el que hablabas del miedo de vivir en el extranjero. Ahora estás en España, pero, ¿cómo lo estabas llevando?

R: Claro, al principio yo no había salido nunca de España. Yo estaba siempre… tenía una vida normal de una chica de mi edad, estaba en el colegio, vivía con mis padres, estudiaba… pero al tener este proyecto que me cambió la vida, al principio yo tenía mucho miedo. Corea es un sitio que me encanta, pero el llegar allí y estar sola sin tus padres pues te impacta al principio y más para alguien como yo que ha vivido siempre con ellos. Era algo que te impactaba y era muy difícil. No me podía acostumbrar, era bastante complicado. Pero luego al día a día ya me fui acostumbrando también gracias a los fans, a las chicas y también porque estábamos tan ocupadas durante todo el dia que se te pasaba volando y no pensabas en nada. Por las noches hablaba con mis padres, entonces…

P: ¿Puedes darnos alguna pista de lo próximo que trae PRISMA?

R: Viene fuerte.

P: ¿Con qué artista os gustaría o te gustaría colaborar?

R: Hace unos días escuché un artista de casualidad que tiene mucho talento que se llama AJ Mitchell. Creo que es americano pero sería una de las personas que si que me gustaría colaborar con él ya que tiene una voz que es impresionante.

P: ¿Cómo quieres acabar el 2021?

R: Quiero acabarlo sin arrepentirme de nada y cumpliendo todos los proyectos que tengo pensados desde hace ya… desde el principio de año.